Megan Fox è incinta, avrà un figlio da Machine Gun Kelly

Megan Fox è incinta: l'attrice aspetta il suo primo figlio dal rapper Machine Gun Kelly.

La star, 37 anni, lo ha annunciato con uno shooting audace, che la mostra ricoperta di vernice nera mentre si accarezza la pancia. "Niente è mai veramento perduto. Bentornato", ha scritto nella didascalia, accompagnata dall'emoji di un cuore e di un angelo in riferimento all'aborto vissuto un anno fa.

Megan è già madre di tre figli, avuti dall'ex marito Brian Austin Green: Noah (10 anni), Bodhi (9) e Journey (6). Machine Gun Kelly è invece padre di Casie Colson Baker, 15 anni, avuta dalll'ex Emma Cannon.

Il racconto dell'aborto

Megan Fox, lo scorso novembre, ha avuto un aborto spontaneo. L'esperienza l'ha raccontata nel suo libro di poesie, Pretty Boys Are Poisonous.

Nella prima poesia, dal titolo i, scrive: "C'è un'ecografia accanto a te / nel letto / pensi che se avesse potuto / avrebbe lasciato un biglietto d'addio?". Mentre nella seconda, ii, racconta l'addio alla bambina: "Chiudo gli occhi / e immagino / di tenerti stretta al mio petto / mentre ti strappano dalle mie viscere". Aggiunge, "Pagherò qualsiasi prezzo / dimmi per favore / qual è il riscatto / per la sua anima?".

Nel corso di un'intervista a Good Morning America, ha poi raccontato: "Non ho mai vissuto niente del genere in vita mia. Ho tre figli, quindi è stato molto difficile per entrambi, e ci ha portato a intraprendere un viaggio selvaggio insieme e separatamente, mentre cercavamo di capire cosa significasse e perché fosse successo a noi".

Megan e MGK non avevano mai parlato della perdita della gravidanza prima che uscisse il libro di poesia, tuttavia il cantante di Bloody Valentine - ai Billboard Music Awards nel maggio 2022 - ha dedicato la sua esibizione a Megan, aggiungendo: "Questo è per il nostro bambino non ancora nato".

Anni prima, Megan aveva avuto una gravidanza extrauterina. Ma, con Machine Gun Kelly, tutto è diverso. "Ho attraversato altri problemi simili, ma non con qualcuno di cui ero così innamorata", ha spiegato.