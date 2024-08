Subservience, il trailer e cosa sapere sul nuovo film con Megan Fox

La pellicola il cui l'attrice americana è un robot crudele e seducente arriva on demand negli Usa a partire dal 13 settembre. Accanto a lei, nei panni della sua vittima, l'italiano Michele Morrone, star di “365 giorni”

Hollywood ha appena iniziato a fare i conti con l'Intelligenza Artificiale (ed è notizia recentissima quella di un nuovo sciopero degli attori preoccupati per la scadenza del contratto dello scorso anno) ma qualsiasi appassionato di film sa che il tema del rapporto tra uomo e macchina è senz'altro uno tra i più esplorati sul grande schermo, fin dai tempi del cinema muto.

L'ultimo androide che arriva dagli States ha le sembianze di Megan Fox ed è più spietato che mai, come rivelano le immagini del trailer di Subservience, il nuovo thriller sci-fi in cui la star americana divide la scena con Michele Morrone. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul film che Oltreoceano debutterà on demand.

Subservience: Megan Fox è un robot cattivo I robot realizzati dall'uomo come supporto intelligente ai compiti della quotidianità e non solo, all'interno di una buona parte di storie di finzione, finiscono puntualmente per rivelare una natura tutt'altro che pacifica e servizievole.

Anche Subservience, la nuova pellicola di S.K. Dale (già regista del thriller Till Death, sempre con Megan Fox), ha un inizio tranquillo, con un padre, Nick (Michele Morrone), che va a una fiera di tecnologia con sua figlia piccola, in cerca di un supporto per la gestione della casa, diventata difficile da quando sua moglie (Madeline Zima) si è ammalata gravemente.

L'uomo torna a casa con Alice, un robot che ha il volto e il corpo mozzafiato di Megan Fox, un androide gentile e bellissimo, preso per rendere più semplice la vita familiare.

Le cose non andranno, tuttavia, come programmato: Alice, che ha sviluppato una sofisticata intelligenza incredibilmente diabolica, appena mette piede in casa decide di impadronirsene e, determinata a prendere il posto della moglie di Nick, stabilisce prima di sedurre l'uomo (con successo) e poi di uccidere la donna malata in una escalation di terrore e distruzione che sembra non lasciare scampo. leggi anche M3GAN 2.0, iniziate le riprese del sequel

Fox e Morrone: tra terrore e seduzione I piani diabolici di Alice/Megan Fox sconvolgono la vita di Nick/Michele Morrone in questo nuovo thriller sci-fi con al centro la relazione impossibile tra uomo e macchina.

Il trailer ufficiale del lungometraggio che negli Usa esce solo on demand a partire dal 13 settembre rivela l'evoluzione della vicenda di un nucleo familiare che accoglie un robot apparentemente pacifico.

La clip anticipa l'escalation di tensione che provoca la presenza del robot in casa ma svela anche le sequenze roventi del rapporto sempre più intimo tra i personaggi di Fox e Morrone, due sex symbol del grande schermo di fama internazionale.

I confini del terrore e della furia domestica si sciolgono in un crescendo di sensualità. Alice si insinua prima in casa e poi nella mente del suo padrone umano finendo per dominarla usando il suo fascino e l'inganno. Subservience, il titolo del film, è la prima chiave di lettura della storia - letteralmente, significa sottomissione. La sceneggiatura è firmata da Will Honley e April Maguire. Nel cast ci sono anche Atanas Srebrev, Kate Nichols, Matilda Firth, Andrew Whipp, Trevor Van Uden, Euan Macnaughton e Max Kraus.

