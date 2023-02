Megan Fox torna su Instagram, la storia con Machine Gun Kelly è finita

L'attrice è tornata sul social di Meta rimuovendo tutti i post precedenti per far spazio alle sue ragioni sulla fine della love story e ora, sulla faccenda, chiede il silenzio

Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Megan Fox ha riattivato l'account Instagram dal quale i suoi fan e gli appassionati di gossip speravano di ottenere qualche informazione in più a proposito della fine della sua storia d'amore con Machine Gun Kelly. Dopo giorni di silenzio e di buio sui social, gli aggiornamenti sono arrivati ma, al contempo, sono spariti anche tutti i post. Tra l'attrice e il musicista sarebbe comunque finita ma per cause diverse da quelle discusse nell'ultima settimana.

Il post di Megan Fox approfondimento Megan Fox disattiva Instagram: voci di rottura con Machine Gun Kelly Fiumi di inchiostro sono stati versati su Megan Fox, Machine Gun Kelly e la presunta amante di lui, causa scatenante della fine di una delle coppie più in vista di Hollywood. L'ipotesi, consolidata da parole nemmeno poi tanto criptiche scritte in precedenza dalla Fox su Instagram, è stata smentita dalla stessa attrice che ha pubblicato un post con un messaggio scritto sulla sua app per le note. Nello screenshot si legge che non c'è stata nessuna interferenza nella relazione da “terze parti”, e per queste si intendono - specifica la trentaseienne - esseri umani, robot, intelligenze artificiali, demoni - un vocabolario a cui l'attrice di Jennifer's Body ha abituato i suoi fan. Il messaggio si conclude con una preghiera a rispettare la privacy delle persone coinvolte. Il riferimento è alle tante voci che in quest'ultima settimana si sono avvicendate sui social media e la stampa di settore volte a scoprire di più sul comportamento della Fox che aveva anche tolto l'anello di fidanzamento.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Megan Fox (@meganfox) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie