Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

“You can taste the dishonesty, it’s all over your breath”. Nella didascalia dell’ultimo post pubblicato su Instagram, Megan Fox ha citato il testo di Pray You Catch Me, il brano del 2016 con il quale Beyoncé ha raccontato la scoperta dell’infedeltà del marito Jay-Z. Nel pomeriggio di domenica, però, il carosello di foto dell’attrice in atteggiamento fiero e del video di una lettera che brucia è scomparso dalla pagina social insieme a tutte le immagini del fidanzato Machine Gun Kelly, incluse quelle dell’annuncio del fidanzamento della coppia nel gennaio 2022 e dei festeggiamenti per la nomination del rapper ai Grammy della scorsa settimana. Le voci di una rottura, ipotizzata dai fans, si sono rafforzate non solo quando Fox ha smesso di seguire il compagno per conservare tra gli account seguiti solo Harry Styles, Timothée Chalamet e, soprattutto, Eminem, con il quale dal 2012 Machine Gun Kelly ha avuto uno scambio di dissing a causa degli apprezzamenti da lui espressi nei confronti della figlia Hallie, allora appena sedicenne, ma anche quando l'attrice ha disattivato il profilo.