Megan Fox: "Io e Machine Gun Kelly beviamo sangue l'uno dell'altra"

L'attrice e modella ha confermato le indiscrezioni che circolavano su di lei e il suo fidanzato. “Sono solo poche gocce, ma sì, a volte ci consumiamo il sangue a vicenda, solo per scopi rituali”, ha dichiarato all’edizione inglese della rivista Glamour

Megan Fox ha confermato le voci che già da tempo circolavano, quelle che definivano lei e il fidanzato Machine Gun Kelly due “vampirelli” innamorati: parliamo del fatto che la modella e attrice sarebbe solita bere il sangue del rapper, il quale farebbe lo stesso con il suo...

Ebbene, possiamo smettere di usare il condizionale perché Megan Fox ha confermato i rumor, dicendo che - ebbene sì - lei e la sua dolce metà si bevono il sangue a vicenda.

In realtà era stata sempre lei a farsi portavoce della diceria, nel senso che, quando lo scorso gennaio ha annunciato il suo fidanzamento con Machine Gun Kelly, ha aggiunto che il fatidico sì non comprendeva solo il canonico anello di fidanzamento ma pure l'abbeverarsi dalla fonte vitale per eccellenza, il sangue.

"Ho detto di sì... e poi ci siamo bevuti il ​​sangue a vicenda”, aveva raccontato ai follower, lasciandoli alquanto allibiti.

Quella notizia shock aveva fatto così tanto tremare i meno amanti dell'horror da spingere la rivista Glamour UK a tornare sulla questione. L'edizione inglese del magazine ha dedicato la copertina del numero di aprile 2022 proprio a Megan Fox e, intervistandola, le ha chiesto di spiegare meglio cosa intendesse con il bere il sangue del fidanzato. L'attrice e modella ha fugato i dubbi dei più, assicurando che non è che i due si dissanguino a vicenda ma che consumano "solo poche gocce”.