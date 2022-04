Megan Fox nega un bacio e lascia solo Machine Gun Kelly sul red carpet

I fotografi hanno colto un momento di alta tensione tra l'attrice e il musicista ai Daily Front Row Awards di Los Angeles ma la Fox si è fatta perdonare con una dolce dedica dal palco Condividi

Megan Fox e Machine Gun Kelly riescono ad essere al centro dell'attenzione in ogni caso, per ciò che fanno e per ciò che non fanno. Se fino ad ora a scatenare i commenti sono state le loro pose appassionate sui red carpet, è un bacio mancato ora a far ripartire il chiacchiericcio tra i fan che hanno percepito una strana tensione nella coppia. Machine Gun Kelly sarebbe stato respinto dalla Fox davanti ai fotografi del red carpet dei Daily Front Row Awards di Los Angeles. Il musicista dai capelli rosa, che stava tenendo stretta l'attrice, si è visto rifiutare un bacio dalla star di Transformers, impegnata con gli scatti ufficiali dell'evento che ogni anno celebra il legame tra la moda e l'industria di Hollywood. Il rapper, che ha dato impressione di non aver accusato il colpo, ha continuato a guardare la scena divertito con in mano il suo drink.



La scena del bacio negato sul red carpet approfondimento Machine Gun Kelly e Megan Fox si sposano: il video della proposta Anche la coppia più affiatata può mostrare qualche attimo di nervosismo, almeno questa è stata l'interpretazione della scena di cui sono stati protagonisti Megan Fox e Machine Gun Kelly, entrambi ospiti dei Daily Front Row Awards di Beverly Hills. La coppia ha preso parte alla serata per onorare la celebrity stylist Maeve Reilly, creatrice dei più recenti look della Fox, sempre più audaci e rock 'n roll.

La scena del mancato bacio (colta da un giornalista statunitense e ripresa svariate volte sui social media) si riferisce a un momento del red carpet d'ingresso degli ospiti della serata. Megan Fox, attesa dai fotografi per posare con Maeve Reilly, è apparsa fredda nei riguardi del fidanzato che si stava chinando verso di lei per baciarla. È molto probabile che la spiegazione di questo comportamento sia la più semplice: l'attrice non voleva farsi rovinare il trucco prima degli scatti ufficiali.





Megan Fox cita Machine Gun Kelly dal palco approfondimento Megan Fox e MGK posano per la copertina di GQ Megan Fox, che durante la serata ha consegnato un premio a Maeve Reilly, ha speso bellissime parole per la stylist che l'avrebbe aiutata ad uscire fuori da un periodo molto buio della sua vita. Con le sue scelte in fatto di moda, la professionista ha restituito fiducia e consapevolezza alla star trentacinquenne, tornata alla ribalta anche grazie ai suoi look che hanno catturato l'attenzione dei fotografi nell'ultima stagione. A questo punto, la Fox non ha potuto evitare di menzionare Machine Gun Kelly, indicato dal palco come una “creatura demoniaca, molto alta e bella” che è stato l'artefice del fortunato incontro tra lei e la stylist. Nessun dubbio, insomma, sul sentimento che lega la super coppia dello star system.