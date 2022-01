Machine Gun Kelly e Megan Fox si sposano: il video della proposta

L'attrice ha pubblicato su Instagram il momento in cui il fidanzato ha chiesto la sua mano. “Come in ogni vita prima di questa, e come in ogni vita che seguirà, ho detto sì”

Machine Gun Kelly, la proposta a Megan Fox

approfondimento

Megan Fox sul nude look dei VMA: "Lo ha scelto MGK"

"Nel luglio del 2020 ci siamo seduti sotto questo albero di baniano. Abbiamo chiesto magia. Eravamo ignari del dolore che avremmo affrontato insieme in un periodo di tempo così breve e frenetico. Ignari del lavoro e dei sacrifici che la relazione ci avrebbe richiesto, ma inebriati dall'amore. E dal karma. In qualche modo, un anno e mezzo dopo, dopo aver attraversato l'inferno insieme, e aver riso più di quanto avessi mai immaginato possibile, mi ha chiesto di sposarlo. E proprio come in ogni vita prima di questa, e come in ogni vita che seguirà, ho detto sì…", ha spiegato l'attrice a corredo del video della proposta di matrimonio. Quindi un finale a sorpresa, con un rito decisamente poco comune e molto gotico per concludere il fidanzamento: "E poi abbiamo bevuto il sangue l'una dell'altro”. Anche Machine Gun Kelly, vero nome Colson Baker, ha postato un video, dedicato all'anello donato alla fidanzata. È stato lui stesso a disegnarlo. “L'ho progettato insieme a Stephen Webster. Lo smeraldo, la sua pietra natale, e il diamante, la mia pietra natale, incastonati su due fasce magnetiche di spine che si uniscono come due metà della stessa anima a formare il cuore oscuro che è il nostro amore”. Secondo gli esperti le pietre avrebbero una dimensione compresa tra 2 e 2,5 carati, dunque il loro valore potrebbe aggirarsi tra i 43mila e 65mila euro. Per Megan Fox sarà il secondo matrimonio dopo quello con Brian Austin Green, con cui è stata sposata dal 2010 al 2021.