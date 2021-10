Megan Fox e MGK posano per la copertina di GQ

La coppia, protagonista di alcuni scatti realizzati per la versione inglese del magazine, ha parlato di come è cominciato il loro amore Condividi:

Megan Fox e MGK hanno posato per alcuni scatti in occasione di un servizio di British GQ Style. Non solo: l'attrice e il rapper si sono anche tatuati durante l'intervista, scrivendosi reciprocamente sulla pelle “La favola più oscura”. “Allude ad uno dei primi messaggi che ci siamo inviati” ha spiegato Megan.

Megan Fox e MGK, il primo incontro approfondimento Machine Gun Kelly avrebbe conosciuto i figli di Megan Fox Non si tratta del primo tatuaggio che la coppia si è dedicata. La star di "Jennifer's Body", 35 anni, ha debuttato con il tatuaggio "el pistolero" sulla clavicola agli American Music Awards del 2020, facendo riferimento al nome d'arte del suo fidanzato. Megan Fox e MGK si sono raccontati in un'intervista, nella quale Machine Gun Kelly ha definito la loro relazione "ciò che il suo cuore stava cercando". “È sicuramente estasi e agonia… non voglio che la gente pensi che tutto sia perfetto tra di noi. Non ho detto che fosse la fiaba più oscura senza motivo” ha detto l'artista 31enne. La coppia ha parlato del loro primo incontro sul set del film d'azione “Midnight In The Switchgrass”, precisando che in realtà si erano già incontrati qualche anno prima, durante una festa di GQ a Los Angeles. "È successa una cosa strana", ha spiegato lei, "Non ci siamo visti". "Penso non dovessimo incontrarci quella notte, quindi le nostre anime, i nostri spiriti guida, ci stavano attirando lontano l'uno dall'altro” ha continuato l'attrice, che all'epoca era sposata ancora con Brian Austin Green. Quando si sono incontrati, la seconda volta, è stato un colpo di fulmine. Hanno iniziato a scriversi e a parlarsi per ore al telefono. “È stato come se tutti gli ostacoli che ci avevano tenuti separati fossero stati rimossi e fossimo finalmente riusciti a intersecarci” hanno spiegato.

Megan Fox e MGK, il primo appuntamento approfondimento Megan Fox e Kourtney Kardashian insieme per la nuova campagna di SKIMS Per il loro primo vero appuntamento, MGK ha portato Megan Fox a bordo della sua Cadillac decappottabile del 1974, ascoltando Ella Fitzgerald. Sono andati vicino ad un canyon, dove un amico aveva allestito un picnic con tanto di coperta e un mare di rose. Poi hanno percorso la Sunset Boulevard fino al Roxy Theatre, che era chiuso. "Siamo andati sul tetto e abbiamo suonato pop punk e lì ci siamo baciati", ha ricordato il cantante nell'intervista a GQ. MGK non si era mai innamorato prima. “Sono stato in giro per il mondo ho fatto tante cavolate, pensavo di sapere tutto. E poi mi sono trovato tra le braccia del mio destino e ho realizzato di non sapere nulla. È allora che inizia l'avventura, giusto?” Anche Megan Fox ha confermato di sentirsi come se avesse finalmente trovato qualcuno che la capisce davvero: “Penso di essermi chiusa in passato, o di aver permesso ad altre persone di chiudermi in una strana scatola che non era adatta a me, dove non stavo vivendo la mia vita come avrei voluto. La parte più eccentrica o strana di me non apparteneva alla mia famiglia o a Hollywood”.