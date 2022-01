Megan Fox e Machine Gun Kelly in vacanza sul lago di Como

Nello scatto Megan indossa un mini-cardigan color beige in taglio crop top, che risalta il fisico della statuaria attrice. A completare l'outfit un cappellino pescatora in pelliccia e un cappotto abbinato. Qualche giorno prima era apparsa una foto al Crotto dei Palatani , dove la coppia ha pranzato e ha poi posato insieme al titolare, il sindaco di Brienno Francesco Cavadini. Megan Fox e Machine Gun Kelly indossavano gli stessi abiti delle ultime foto, segno che gli scatti sono stati realizzati nella stessa giornata. La 35enne ha condiviso tramite Stories anche alcune immagini di una gita in barca sul lago , in compagnia di alcuni amici.

Megan Fox e Machine Gun Kelly, il fidanzamento

Il rapper 31enne ha chiesto la mano della compagna alla Spa Botánico, al Ritz-Carlton Dorado Beach a Porto Rico. Molto curioso l'anello di fidanzamento: un contrarié con due gemme a forma di goccia, e due fasce che tengono unite uno smeraldo e un diamante. “Le bande sono in realtà spine. Quindi, se cerca di toglierlo, fa male” ha rivelato il cantante a Vogue. “L'amore è dolore!”. Per disegnare il pegno d'amore, Machine Gun Kelly, vero nome Colson Baker, ha collaborato con il gioielliere Stephen Webster. “Voleva qualcosa che fosse completamente originale e significativo sia per Megan che per se stesso. Mi ha fornito un sacco di materiale in una forma quasi lirica", ha detto Webster a Vogue. “L'ho usato per creare i due anelli che diventano uno. Ho usato dei magneti incastonati nell'oro per attirare insieme i due anelli quando indossati come uno. Forse la storia più romantica con cui ho dovuto lavorare", ha detto. Il valore del gioiello potrebbe aggirarsi tra i 43mila e i 65mila euro. Le nozze saranno celebrate l'1 novembre 2022, a cavallo tra la festa di Halloween e il giorno dei morti.