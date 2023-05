6/18 ©Getty

Nella sezione Un Certain Regard è stato presentato If Only I Could Hibernate, film di Zoljargal Purevdash con Battsooj Uurtsaikh (eccoli in posa per i fotografi davanti ai quali il cast si è presentato con abiti tradizionali mongoli). La pellicola è ambientata a Ulan Bator dove la normalizzazione dei nomadi mongoli mette a repentaglio famiglie e tradizioni