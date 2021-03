Aretha Franklin, le canzoni più iconiche della regina del soul

Da Respect a Chain of Fools passando per (You Make Me Feel Like) A Natural Woman e I Say a Little Prayer, sono tantissimi i brani di Aretha Franklin che hanno segnato la storia della musica Condividi:

Una diva che ha influenzato musica, costume e società. Milioni di copie vendute, quarantaquattro nomination ai Grammy Awards con diciotto vittorie, Aretha Franklin è indubbiamente una delle più grandi, originali, amate e rivoluzionarie artiste di sempre grazie a brani e album che hanno segnato enormemente la storia delle sette note.

Aretha Franklin, le canzoni Una carriera iniziata negli anni '60, un'esplosione mediatica arrivata nel 1967 con la propria versione di Respect in grado di raggiungere la prima posizione della US Billboard Hot 100 lanciandone definitivamente la carriera. Aretha Franklin ha accompagnato il pubblico raccontandosi attraverso singoli divenuti capisaldi della discografia mondiale. Da Respect a Chain of Fools passando per (You Make Me Feel Like) A Natural Woman e I Say a Little Prayer, sono tantissimi i brani iconici dell'artista statunitense. Respect Il singolo che ha lanciato la carriera di Aretha Franklin nell'Olimpo della musica, un brano che non conosce lo scorrere del tempo.

(You Make Me Feel Like) A Natural Woman Troviamo poi (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, uno dei brani più amati in assoluto di Aretha Franklin. La canzone è una delle più famose nella storia della musica.

Chain of Fools Continuiamo con Chain of Fools, il secondo brano estratto dal disco Lady Soul, pubblicato nel 1968.

Ain't No Way Tra le canzoni più amate e celebri dell'iconica artista spicca anche Ain’t No Way, il cui video conta oltre mezzo milione di visualizzazioni su YouTube.

Think Arriviamo all’iconica Think, certificata disco d’oro negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di un milione di copie sul suolo a stelle e strisce.