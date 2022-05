Gli Stati Uniti contro Billie Holiday, la recensione del film

Andra Day, una meravigliosa Billie Holiday

Tra Jazz e Blues, Te alcol ed eroina, Tra FBI e Ku Klux Klan, Gli Stati Uniti contro Billie Holiday si ispira a un capitolo del libro "Chasing the Scream: The First and Last Days of the War on Drugs” di Johann Hari, sceneggiato dal Premio Pulitzer Suzan-Lori Parks. Ma non sempre il passaggio dalla parola scritta all’immagine in movimento risulta vincente ed efficace. E se il film mantiene a tratti il fervore giornalistico dell’inchiesta di denuncia presente nel testo, lo stile piatto, il mix tra fatti realmente accaduti ed eventi di fantasia (assai presenti nella seconda parte dell'opera), talvolta confondono e rendono l’opera poco omogenea e febbricitante. Ma la performance attoriale di Andra Day è da antologia della storia del cinema. Risulta impossibile non emozionarsi quando la giovane star canta capolavori come All of me, Solitude, Them There Eye, Parimenti ci si strugge quando in guêpière e calze esce di casa, coperta solo da un cappotto maschile, Holiday si perde per le strade di New York alla ricerca di una dose. Oppure ci si indigna quando a Billie viene negata la possibilità in un hotel di salire in ascensore insieme all'amica e attrice Tallulah Bankhead, interpretata da Natasha Lyonne. Ottima anche la scelta Trevante Rhodes, nei panni di Jimmy Fletcher, l’agente federale afroamericano incaricato prima di incastrare e poi di pedinare l’artista. Insomma, al netto del cast azzeccato, il film risulta il ritratto incompleto e talvolta sfocato di un bellissimo angelo nero, fragile e coraggioso. Una donna, ferita dalla vita e dai traumi del passato, ma al tempo stesso capace di sfidare un sistema per poter far sentire la sua voce, anche quando non gradita al governo. E vengono in mente le parole scritte da Billie nella sua autobiografia, La signora canta il Blues: "Mi hanno detto che nessuno canta la parola "fame" e la parola "amore" come le canto io. Forse è perché so cosa han voluto dire queste parole per me, e quanto mi sono costate."