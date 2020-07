Amori, epiteti e separazioni: Benni è tornato con una delle sue funamboliche storie

IL LIBRO DELLE SETTIMANA Esce per Feltrinelli “Giura”: la storia di amore tra Febo e Luna diventa lo spunto perfetto per dare sfogo alla straordinaria fantasia dello scrittore, con situazioni strampalate e incredibilmente seduttive

Per raccontare il nuovo libro di Stefano Benni possiamo partire da qui. Non è l'incipit, non è il finale e non è neanche uno snodo cruciale. Siamo a pagina ventidue e c'è Taddeo, che di mestiere uccide i maiali. Fin qui niente di male, scrive Benni, da quelle parti, nell’Appennino, è un lavoro come un altro. Il problema però è che "ci godeva e faceva durare la loro agonia un minuto di più. E li guardava negli occhi. Muori, pensava: oggi a te, domani ancora a te".