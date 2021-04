L’attrice statunitense, paladina del movimento “Black Lives Matter” è in gara per ricevere la statuetta più ambita del cinema internazionale con “The United States vs. Billie Holiday”. Scopriamo insieme la storia di Andra Day, diventata celebre per la canzone “Rise up”

Andra Day , attrice e cantante statunitense, fa parte delle 5 migliori donne che si contenderanno il Premio Oscar come Migliore Attrice Protagonista del 2021. Accanto a lei, in gara con il film “ The United States vs. Billie Holiday ”, ci sono Frances McDormand per “Nomadland”, Carey Mulligan per “Una donna promettente”, Viola David per “Ma Rainey’s Black Bottom” e Vanessa Kirby per “Pieces of a Woman”.

Chi è Andra Day

approfondimento

Oscar 2021, le nomination

Cassandra Monique Batie, con lo pseudonimo di Andra Day, è un’artista musicale e cinematografica nata nel 1984 a Spokane. Fin da bambina, il suo trasferimento in California, affianco alla roboante Hollywood, ha dato ad Andra la forza di coltivare il suo talento per il canto e la recitazione, ispirandosi a grandi artiste come Billie Holiday, Ella Fitzgerald e Dinah Washington.

Notata per caso dall’ex moglie di Stevie Wonder, Kai Millard, Andra Day entrò in contatto con il produttore Adrian Gurvitz, che le aprì la strada nel mondo della musica. Da anni legata all’etichetta discografica Warner Records, nel 2015 ha pubblicato il suo debut album “Cheers To Fall”, che si è subito tradotto in un grande successo. Da quel momento la sua carriera è in totale ascesa: viene notata da Lenny Kravitz, che seguirà in tour per l’apertura dei suoi concerti americani, poi dal regista Spike Lee, che si offre di girare il suo singolo “Forever Mine”.

Andra Day sale però alla ribalta mondiale grazie “Rise Up”, brano che la stessa presenterà in un evento speciale alla Casa Bianca con l’allora Presidente Barack Obama. Quello stesso singolo che oggi è diventato l’inno di rinascita del movimento “Black Lives Matter”.

“The United States vs. Billie Holiday” non è il primo film per Andra, che abbiamo già visto in pellicole come “Marcia per la libertà” e “Cars 3”.

Andra Day è anche la seconda donna di colore ad aver raggiunto l’importante primato della vincita di un Golden Globe come Miglior Attrice. Prima di lei c’era riuscita solamente l’iconica Whoopi Goldberg per “Il Colore Viola”.