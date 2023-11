Tony Hadley a sorpresa sul palco del concerto di Elio e Le Storie Tese

Mentre la band accennava le note di Gold, famosissima hit degli Spandau Ballet, Tony Hadley, fino a quel momento rimasto anonimo, dalla platea del Teatro Arcimboldi si è rivolto a Elio, in dialetto milanese con Te set minga bùn, barlafus! (non sei capace, incompetente!). A quel punto Elio ha invitato sul palco il disturbatore sfidandolo a fare di meglio e solo in quel momento è stata rivelata al pubblico l’identità di Tony che, prendendo possesso del microfono e unendosi alla band, ha cantato una versione del brano. Per poi intonare la cover di uno dei brani più iconici di Elvis Presley, Suspicious Minds. Tutto questo durante il concerto di Elio e Le Storie Tese, in un teatro gremito.

Un nuovo tour per Tony Hadley

Nel 2024 Tony Hadley tornerà con un nuovo tour e un nuovo disco, in uscita nei primi mesi del 2024 e che arriverà a distanza di 5 anni dall’ultimo lavoro in studio Talking To The Moon.

Il tour inizierà a febbraio: due le date già confermate, 22 Febbraio al Teatro Comunale di Cesenatico (FC) e il 23 febbraio al Teatro Comunale di Carpi (MO) già sold out. Sarà ancora una volta l’occasione per celebrare una delle voci più autorevoli del pop, ormai sulla cresta dell’onda da 4 decenni, che ha visto gli esordi con il movimento New Romantic, interpretando negli anni brani ormai diventati cult degli Spandau Ballet come l’epica Through the Barricades, il brano al primo posto di tutte le classifiche internazionali True, e l’inno non ufficiale delle Olimpiadi di Londra Gold. In questo viaggio per la penisola Tony eseguirà dunque brani iconici del periodo in cui era con gli Spandau Ballet, ma anche le sue canzoni da solista, senza tralasciare qualche cover.