Noemi dopo la caduta dal palco in Abruzzo: "Ho la testa dura"

“Volevo rassicurarvi dopo quello che è successo ieri sera. Non era mia intenzione fare delle acrobazie, avevo i miei soliti occhiali da vista. Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene: ho qualche acciacco e un po’ di dolore”. Nella mattina di lunedì 20 luglio, Noemi , che durante la serata di domenica 19 luglio era stata ricoverata all’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto dopo essere caduta dal palco mentre si esibiva in concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, ha rassicurato su Instagram i fan sulle sue condizioni di salute. La cantante romana, 44 anni, aveva appena finito di eseguire il brano Briciole ma, dopo aver raggiunto il bordo del palcoscenico per salutare il pubblico, aveva perso l’equilibrio ed era rovinata a terra. Trasportata subito in ospedale per accertamenti, Veronica Scopelliti (il vero nome dell’artista) ha poi condiviso una foto che la ritrae nel letto della struttura, con una borsa del ghiaccio sulla testa e il collare. “Mi dispiace tantissimo dover rinunciare ai prossimi concerti, ma i medici mi hanno chiesto di prendermi quattro settimane di riposo per recuperare ”, ha scritto. “Grazie di cuore per tutti i vostri messaggi, l’affetto e la vicinanza. Mi avete fatto sentire davvero tanto amore. Ho la testa dura non vi preoccupate!”.

LE DIMISSIONI

Noemi è stata poi dimessa dall’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. “È stata dimessa, sta bene”, ha dichiarato al quotidiano Corriere della Sera Enzo Di Prinzio, primario del Reparto di Ortopedia e Traumatologia della struttura, che ha confermato l’assenza di complicazioni neurologiche o di lesioni interne gravi. “È stata molto fortunata perché poteva riportare lesioni molto più gravi. Abbiamo eseguito una Tac total body, chiesto una consulenza neurologica per il trauma cranico, suturato la ferita sulla fronte. I fan possono tirare un sospiro di sollievo perché dai controlli non è emerso nulla di grave”. I risultati degli esami hanno evidenziato un politrauma che ha interessato diverse parti del corpo, ma che non richiede interventi chirurgici. “C’è un politrauma, ovvero un trauma cranico, al bacino e al polso destro. Il peggio è scongiurato”, ha proseguito Di Prinzio. “Con una caduta da quell’altezza e di peso, poteva andare molto, molto peggio. Invece non abbiamo rilevato nessuna lesione cerebrale, la signorina Scopelliti non ha mai perso conoscenza e ci sono delle microfratture composte, all’anca e al polso, che non necessitano però di intervento chirurgico”. Ora, Noemi dovrà stare a riposo, anche se dovrà, come ha già annunciato lei stessa su Instagram, rinunciare ai prossimi appuntamenti estivi. “Per il bacino serve un mese di riposo assoluto a mobilità ridotta, dal letto alla poltrona, per intenderci”, ha spiegato di Prinzio. “Per la distorsione e la microfrattura del polso le abbiamo già fatto indossare un tutore e lo dovrà tenere per una ventina di giorni. Lo stesso tempo che è necessario per il collare cervicale. Tutore e collare possono essere tolti quando la cantante sta sdraiata, a riposo”. La cantante dovrà quindi rispettare le prescrizioni e i tempi medici indicati, in modo da ristabilirsi e da poter tornare così ad esibirsi in concerto in tutta Italia.