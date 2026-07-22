Noemi, il tour riparte il 16 agosto: nuove date, recuperi e concerti

Noemi dovrà fermarsi per quattro settimane dopo la caduta durante il concerto di San Salvo Marina e riprenderà il tour estivo il 16 agosto 2026. Il nuovo calendario comprende recuperi e appuntamenti tra Sicilia, Puglia, Abruzzo, Sardegna, Toscana, Marche, Veneto e Calabria fino a settembre. Annullati invece i concerti di Iglesias e Circello. A dicembre la cantante tornerà nei teatri con due date speciali: il 14 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano e il 22 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma
Una caduta, quattro settimane di riposo e poi di nuovo la voce. Noemi ha comunicato il nuovo calendario del tour 2026, sospeso dopo l’incidente avvenuto durante il concerto del 19 luglio a San Salvo Marina, in provincia di Chieti.
La cantante tornerà sul palco il 16 agosto a Bisacquino, in provincia di Palermo. Il percorso estivo proseguirà con le date confermate, numerosi recuperi e due nuovi appuntamenti, fino alla tappa del 13 settembre a Zapponeta. Non potranno invece essere recuperati i concerti di Iglesias e Circello.
Il 2026 dal vivo si concluderà nei teatri con due eventi: il 14 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano e il 22 dicembre nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.
La caduta di Noemi durante il concerto a San Salvo Marina
L’incidente è avvenuto la sera di domenica 19 luglio. Noemi stava salutando il pubblico al termine di un brano quando è caduta dal palco. Soccorsa dal personale sanitario, è stata accompagnata all’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per gli accertamenti, mentre il concerto è stato interrotto.
Il giorno successivo la cantante ha rassicurato i fan con un messaggio dall’ospedale: «Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene». I medici le hanno prescritto quattro settimane di riposo, rendendo necessaria la sospensione temporanea degli appuntamenti estivi.
Noemi ha affrontato l’accaduto anche con la consueta ironia, precisando di non avere alcuna intenzione di cimentarsi in acrobazie e concludendo con una frase che vale già come promessa: «Ho la testa dura». Il palco dovrà attendere qualche settimana; la voglia di tornarci, evidentemente, molto meno.
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Il tour di Noemi riparte il 16 agosto da Bisacquino
La nuova partenza è fissata per domenica 16 agosto a Bisacquino, in Piazza Triona. Si tratta di un appuntamento aggiunto al calendario, dal quale comincerà una fitta successione di concerti tra Sicilia, Puglia, Abruzzo, Sardegna, Toscana, Marche e Veneto.
Il giorno seguente Noemi sarà a Grisì, frazione di Monreale, in Piazza della Rinascita. Il 19 agosto raggiungerà Carpino, in provincia di Foggia, mentre il 20 agosto recupererà a Balsorano, in Piazza Scacchi, la data inizialmente prevista il 13 agosto.
Dopo il periodo di riposo indicato dai medici, il calendario ripartirà dunque con una sequenza ravvicinata di appuntamenti. Una ripresa costruita nel rispetto dei tempi di recupero, ma senza rinunciare alle numerose tappe già attese dal pubblico.
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Le nuove date di agosto del tour 2026
Questo il calendario aggiornato dei concerti estivi di Noemi nel mese di agosto:
- 16 agosto – Bisacquino (Palermo), Piazza Triona: nuova data
- 17 agosto – Grisì-Monreale (Palermo), Piazza della Rinascita
- 19 agosto – Carpino (Foggia), Piazza del Popolo
- 20 agosto – Balsorano (L’Aquila), Piazza Scacchi: recupero del 13 agosto
- 22 agosto – Bortigali (Nuoro), Piazza del Popolo
- 24 agosto – Casteldaccia (Palermo), Piazza Matrice
- 25 agosto – Aidone (Enna), Barbablù Fest al Teatro antico di Morgantina: recupero del 31 luglio
- 27 agosto – Marina di Pietrasanta (Lucca), La Versiliana Festival: recupero del 10 agosto
- 28 agosto – Riccione, Riccione Music City in Piazzale Roma: recupero dell’8 agosto
- 29 agosto – Sirolo (Ancona), Parco della Repubblica: recupero del 14 agosto
- 30 agosto – Vicenza, Vicenza in Festival in Piazza dei Signori
I biglietti acquistati per gli appuntamenti rinviati resteranno validi per le rispettive nuove date. .
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Quattro degli appuntamenti più attesi trovano una nuova collocazione nell’ultima settimana di agosto.
Il concerto di Aidone, originariamente previsto il 31 luglio, si terrà il 25 agosto nell’area del Teatro antico di Morgantina, all’interno del Barbablù Fest. Il live della Versiliana passa invece dal 10 al 27 agosto.
La data di Riccione Music City, inizialmente fissata per l’8 agosto, viene recuperata il 28 agosto in Piazzale Roma. Il giorno successivo, il 29 agosto, Noemi salirà sul palco del Parco della Repubblica di Sirolo, recuperando l’appuntamento programmato in origine per il 14 agosto.
Il mese si concluderà il 30 agosto in Piazza dei Signori a Vicenza, tappa già presente nel precedente calendario del tour.
Annullati i concerti di Iglesias e Circello
Non tutti gli appuntamenti sospesi hanno trovato una nuova collocazione.
La data del 26 luglio a Iglesias, prevista nell’ambito di Disco Italia Live in Piazza Quintino Sella, è stata annullata. Non sarà recuperato neppure il concerto del 3 agosto a Circello, in provincia di Benevento, programmato al Parco San Vito.
Iglesias e Circello restano così gli unici due appuntamenti del calendario sospeso che non sarà possibile recuperare.
Persino una voce come quella di Noemi, capace di trasformare un graffio in una nota, ogni tanto deve accettare il silenzio come parte della cura.
Noemi in concerto a Milano il 14 dicembre
Dopo il tour estivo, Noemi tornerà dal vivo il 14 dicembre 2026 al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Il concerto è previsto alle ore 21.
La dimensione teatrale permetterà alla cantante di valorizzare le sfumature della propria voce e di costruire uno spettacolo più raccolto rispetto alle grandi piazze estive. Un incontro tra la potenza dei brani che hanno segnato la sua carriera e l’intimità consentita da uno spazio pensato per l’ascolto.
Dopo un’estate trascorsa sotto cieli differenti, il rosso di Noemi entrerà dunque in teatro. Una scenografia naturale che, nel suo caso, non ha mai avuto bisogno di particolare illuminazione.
Il concerto di Noemi a Roma il 22 dicembre
L’ultimo appuntamento annunciato per il 2026 è in programma il 22 dicembre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.
Noemi si esibirà alle ore 21 nella Sala Santa Cecilia, tornando nella propria città per un concerto collocato a pochi giorni dal Natale.
La chiusura romana assume un significato particolare per Veronica Scopelliti, conosciuta dal grande pubblico come Noemi dopo la partecipazione alla seconda edizione di X Factor. Il concerto arriva al termine di un anno attraversato da piazze, festival, imprevisti e ripartenze.
Non è ancora possibile sapere quanto l’incidente di San Salvo entrerà nel racconto dello spettacolo. È certo, però, che il ritorno sul palco aggiungerà una sfumatura nuova a ogni canzone: quella di chi ha scoperto quanto possa essere sottile il confine tra l’applauso e il vuoto e ha scelto comunque di tornare verso le luci.
Il calendario completo del ritorno di Noemi
Il tour ripartirà quindi il 16 agosto da Bisacquino e proseguirà fino al 13 settembre a Zapponeta, prima dei due eventi teatrali di dicembre.
Le date conclusive del 2026 saranno:
- 14 dicembre – Milano, Teatro degli Arcimboldi
- 22 dicembre – Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Sala Santa Cecilia