Noemi, il tour riparte il 16 agosto: nuove date, recuperi e concerti

Noemi dovrà fermarsi per quattro settimane dopo la caduta durante il concerto di San Salvo Marina e riprenderà il tour estivo il 16 agosto 2026. Il nuovo calendario comprende recuperi e appuntamenti tra Sicilia, Puglia, Abruzzo, Sardegna, Toscana, Marche, Veneto e Calabria fino a settembre. Annullati invece i concerti di Iglesias e Circello. A dicembre la cantante tornerà nei teatri con due date speciali: il 14 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano e il 22 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma

La cantante tornerà sul palco il 16 agosto a Bisacquino , in provincia di Palermo. Il percorso estivo proseguirà con le date confermate, numerosi recuperi e due nuovi appuntamenti, fino alla tappa del 13 settembre a Zapponeta. Non potranno invece essere recuperati i concerti di Iglesias e Circello.

Una caduta, quattro settimane di riposo e poi di nuovo la voce. Noemi ha comunicato il nuovo calendario del tour 2026, sospeso dopo l’incidente avvenuto durante il concerto del 19 luglio a San Salvo Marina, in provincia di Chieti.

La caduta di Noemi durante il concerto a San Salvo Marina

L’incidente è avvenuto la sera di domenica 19 luglio. Noemi stava salutando il pubblico al termine di un brano quando è caduta dal palco. Soccorsa dal personale sanitario, è stata accompagnata all’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per gli accertamenti, mentre il concerto è stato interrotto.

Il giorno successivo la cantante ha rassicurato i fan con un messaggio dall’ospedale: «Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene». I medici le hanno prescritto quattro settimane di riposo, rendendo necessaria la sospensione temporanea degli appuntamenti estivi.

Noemi ha affrontato l’accaduto anche con la consueta ironia, precisando di non avere alcuna intenzione di cimentarsi in acrobazie e concludendo con una frase che vale già come promessa: «Ho la testa dura». Il palco dovrà attendere qualche settimana; la voglia di tornarci, evidentemente, molto meno.