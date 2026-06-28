Il DJ è stato protagonista di una serata ad alta frequenza. Reunion degli Eiffel 65, Gabry Ponte: “Anche se le strade si sono separate, rincontrarsi dopo tanto tempo su un palco dove tutto è cominciato ha veramente un valore profondo”. Ospiti Lorenzo Jovanotti per la collaborazione DNA e Salmo per le esibizioni di 90min e Tik Tak. Annunciato il tour Circotron - The dance show in partenza nel 2027

A un anno dalla prima serata entrata nella storia della musica per il primo DJ a esibirsi con un proprio concerto allo stadio San Siro, sabato 27 giugno Gabry Ponte è tornato nella Scala del calcio per un altro show indimenticabile. Il DJ ha invitato Maury e Jeffrey riformando gli Eiffel 65 per le esibizioni di Blue (Da Ba Dee) e Viaggia insieme a me. Ospiti anche Lorenzo Jovanotti per DNA e Salmo per 90min e Tik Tak.

A poche ore dall’uscita della collaborazione DNA, Gabry Ponte ha ospitato sul palco Lorenzo Jovanotti : “Sono emozionato come un bambino il giorno di Natale perché da ragazzino mi sono innamorato del lavoro del DJ ascoltando Lorenzo in radio e alla televisione. Quindi, se oggi un DJ può fare San Siro, è anche grazie a quelli come lui che hanno tracciato una strada”. La voce di Per te ha risposto: “Questo è il mestiere più bello del mondo perché non è un mestiere. Giochiamo, continuiamo a giocare”. Lorenzo Jovanotti ha aggiunto: “Sei un grandissimo DJ, producer e autore. Hai fatto sold out a San Siro con due giradischi e un muro di casse, ma questo è un muro che vi libera. Ragazzi, continuate a ballare, siate liberi sempre ”.

In un tripudio di coriandoli dai mille colori, Gabry Ponte ha dato il via alla grande discoteca a cielo aperto “Benvenuti, anzi, bentornati a San Siro”. Il DJ italiano più ascoltato al mondo ha regalato tre ore di musica, spettacolo e sorprese. Minimo comune denominatore: la libertà. Il produttore ha ammesso: “Ho passato ogni singolo giorno di questo anno a pensare a questo momento: qui, sul palco, davanti a voi”. Gabry Ponte ha dipinto una serata sciorinando le sue canzoni, classici della musica italiana e hit internazionali. Alcuni esempi: L’anima vola di Elisa, I Love It del duo svedese Icona Pop, Scream and Shout di Will.I.Am. e Britney Spears, Come mai degli 883. Gabry Ponte ha tuonato: “Questo stadio è un battito”.

Dopo un’altra maratona musicale di hit senza tempo, Gabry Ponte ha accolto il secondo ospite: Salmo. Il rapper ha fatto il suo ingresso alzando ulteriormente la temperatura con l’esibizione di 90min. Pubblico in visibilio. In seguito, il DJ e il rapper hanno proposto la collaborazione Tik Tak. Gabry Ponte sul rapper: “È uno degli artisti più completi che ci sia in Italia”. Quando il concerto sembrava ormai scorrere verso la chiusura, Gabry Ponte ha lasciato tutti di stucco con la reunion degli Eiffel 65. A distanza di molti anni dall’ultima volta, Maury, Jeffrey e Gabry si sono ritrovati insieme su un palco per Blue (Da Ba Dee) e Viaggia insieme a me. Il protagonista della serata: “Che cosa è successo su questo palco? Sono felicissimo che abbiate accettato l’invito di essere qua questa sera”.

Gabry Ponte ha raccontato: “Se stasera io sono qua e questo stadio è pieno è anche grazie a voi e alla musica che abbiamo fatto. Tutti gli anni, da ragazzini, in uno scantinato a costruire un sogno. Anche se le strade si sono separate, rincontrarsi dopo tanto tempo su un palco dove tutto è cominciato ha veramente un valore profondo. Grazie di cuore, un applauso ai miei fratelli. Vi voglio bene”.

Infine, Gabry Ponte ha concluso lo show alzando il sipario sul nuovo capitolo della sua carriera: Circotron - The dance show, il tour in partenza nel 2027. Il DJ ha chiarito: “Con questa seconda serata si chiude un capitolo incredibile. Voi mi conoscete, sapete come non riesca a stare fermo. Vi guardo ballare e capisco che questa energia non deve e non può esaurirsi, dobbiamo farla esplodere di nuovo”. Il DJ ha terminato: “Voi siete la mia tribù: dai club negli anni '90 ad oggi. Circotron nasce questa sera, nasce insieme a voi”.

Gabry Ponte, portabandiera dell’Italia nel mondo, ha riunito quasi 110.000 spettatori complessivi con gli show del 2025 e di quest’anno: “Per la seconda volta sotto lo stesso cielo, siamo in uno stadio a ballare tutti insieme. San Siro, we dance forever”. Questo il calendario della tournée: