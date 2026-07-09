A guidare la truppa c'è Angela Finocchiaro, due David di Donatello in bacheca per La bestia nel cuore e Mio fratello è figlio unico, qui in perfetto equilibrio tra tempi comici da fuoriclasse e improvvise incrinature drammatiche. E il cinefilo sorriderà per il cortocircuito: trentacinque anni fa, nel Portaborse di Luchetti, l'attrice milanese militava nello staff del ministro Cesare Botero; oggi il cerchio si chiude e tocca a lei difendere la poltrona. Intorno, un cast affiatatissimo: Giorgio Tirabassi, che con la Sunshine Production aveva firmato il suo esordio alla regia, Il grande salto, qui ex marito della candidata, dirigente del partito pure lui e padre di sua figlia: perché in politica, si sa, anche i panni sporchi si lavano in famiglia, e la sera dello spoglio il pubblico e il privato finiscono nella stessa urna. Con loro Antonio Gerardi, perfetto nei panni scomodi del cronista sportivo dalla lingua troppo lunga, con particolare acrimonia nei confronti delle sculture d'arte moderna, e Crisula Stafida, che recita con una spassosa cadenza romanesca. L'attrice è l'improbabile consulente d'immagine dell'onorevole, assunta da Anita: un'improvvisata in una professione che non è la sua, scombinata quanto funzionale alla vicenda, che alleggerisce l'atmosfera mentre intorno tutto crolla. Giulia Gualano, dal canto suo, regala ad Anita, spin doctor cinica e preparatissima, il volto di un certo modo di stare dentro al potere oggi. Completano il quadro Camilla Icardi nei panni di Chiara, la figlia dell’onorevole, e Livio Kone in quelli del fidanzato, soprannominato “Furia”: lei prova invano a parlare con una madre troppo assorbita dalla campagna elettorale per ascoltarla davvero, e proprio per questo Icardi riesce a restituire con misura una ragazza più fragile solo in apparenza. Alla fine, Chiara e il fidanzato si rivelano forse i due personaggi più lucidi del film. Un dettaglio, quello legato a “Furia”, che Election Day tratta senza moralismi, trasformandolo non in una condanna dell’intrattenimento per adulti, ma in una piccola radiografia dell’ipocrisia contemporanea. Perché, ai tempi di internet, certi scheletri non stanno più negli armadi: stanno nella cronologia. Chiude il cerchio la partecipazione di Maria Amelia Monti, che si palese nella beffarda e sorprendente scena finale