Introduzione

Il medico di tutti è la nuova serie televisiva con protagonista Rocco Papaleo, che per l'occasione torna in Basilicata per una nuova serie tra commedia e sentimenti



La Basilicata torna così protagonista della fiction italiana con un nuovo progetto televisivo che punta a raccontare il valore dei legami umani, delle radici e della memoria. Dopo il successo delle cinque stagioni di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, la Lucana Film Commission presenta a Italian Global Series 2026 Il medico di tutti, una nuova serie originale prodotta da Clemart insieme a Rai Fiction e realizzata interamente in territorio lucano. Al centro del racconto ci saranno i paesaggi di Maratea, con il suo affaccio sul Mar Tirreno, scelti come scenario ideale per una storia che unisce dimensione familiare, commedia e riflessione sui rapporti personali.

Protagonista della serie sarà Rocco Papaleo, interprete profondamente legato alla sua terra d’origine e pronto a tornare sul set in Basilicata per un ruolo costruito sulle caratteristiche che più rappresentano il suo percorso artistico. Le riprese prenderanno il via a breve e porteranno sullo schermo un racconto ambientato tra il ritorno alle proprie origini e la riscoperta di una comunità rimasta ancorata a valori tradizionali.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Il medico di tutti, dalla trama al cast.