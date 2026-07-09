Il medico di tutti, trama e cast della serie tv con Rocco Papaleo girata a MarateaSerie TV
Introduzione
Il medico di tutti è la nuova serie televisiva con protagonista Rocco Papaleo, che per l'occasione torna in Basilicata per una nuova serie tra commedia e sentimenti
La Basilicata torna così protagonista della fiction italiana con un nuovo progetto televisivo che punta a raccontare il valore dei legami umani, delle radici e della memoria. Dopo il successo delle cinque stagioni di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, la Lucana Film Commission presenta a Italian Global Series 2026 Il medico di tutti, una nuova serie originale prodotta da Clemart insieme a Rai Fiction e realizzata interamente in territorio lucano. Al centro del racconto ci saranno i paesaggi di Maratea, con il suo affaccio sul Mar Tirreno, scelti come scenario ideale per una storia che unisce dimensione familiare, commedia e riflessione sui rapporti personali.
Protagonista della serie sarà Rocco Papaleo, interprete profondamente legato alla sua terra d’origine e pronto a tornare sul set in Basilicata per un ruolo costruito sulle caratteristiche che più rappresentano il suo percorso artistico. Le riprese prenderanno il via a breve e porteranno sullo schermo un racconto ambientato tra il ritorno alle proprie origini e la riscoperta di una comunità rimasta ancorata a valori tradizionali.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Il medico di tutti, dalla trama al cast.
Quello che devi sapere
La trama: il ritorno alle origini di un medico lontano da casa
Il medico di tutti racconta la storia di un medico generico che, dopo molti anni trascorsi lontano dalla sua città natale, decide di fare ritorno nel luogo che conserva i ricordi più importanti della sua vita. Il personaggio interpretato da Rocco Papaleo non è però un semplice professionista di provincia: alle spalle ha infatti una carriera di successo come ricercatore, ma sceglie di tornare a esercitare come medico condotto nella comunità in cui è cresciuto.
Il rientro a casa rappresenta per lui un confronto con il passato, con le persone lasciate indietro e con una parte della propria identità rimasta sospesa nel tempo. Nel nuovo ambiente ritroverà vecchi legami, tra cui quello con l’ex moglie, e dovrà misurarsi con una realtà profondamente diversa da quella conosciuta negli anni lontano dalla Basilicata.
La serie viene descritta come un racconto a metà strada tra la commedia e il genere familiare, con al centro una figura capace di unire professionalità medica e vicinanza umana. Il protagonista richiama infatti il modello del medico condotto di un tempo, non soltanto un punto di riferimento sanitario ma anche una persona alla quale gli abitanti affidavano confidenze, problemi e difficoltà quotidiane.
Cast e personaggi: Rocco Papaleo guida un gruppo di interpreti
A vestire i panni del protagonista della serie tv Il medico di tutti sarà Rocco Papaleo, attore scelto per la capacità di incarnare un personaggio profondamente legato alla propria comunità e alla propria terra. La produzione ha sottolineato come l’interprete sia particolarmente adatto al ruolo del medico di provincia, una figura caratterizzata da competenza professionale ma anche da una forte dimensione umana.
Accanto a lui faranno parte del cast Tosca D’Aquino, Dino Abrescia, Clotilde Sabatino e Bianca Nappi. La serie nasce anche dalla collaborazione tra Papaleo e lo sceneggiatore Walter Lupo, già autore insieme all’attore di Il bene comune (2026) e Scordato (2023). La sceneggiatura porta inoltre la firma di Pietro Calderoni.
Produzione: Roma e Maratea al centro delle riprese
La realizzazione di Il medico di tutti coinvolgerà due principali location. Le prime settimane di lavorazione si svolgeranno a Roma, dove verranno girate le scene ambientate negli interni. Dopo la pausa prevista nel mese di agosto, la produzione si trasferirà in Basilicata, a Maratea, da settembre fino a ottobre per le riprese delle sequenze in esterna.
La scelta di Maratea non è legata soltanto alla bellezza del territorio, ma anche alla volontà di raccontare un contesto sociale in cui i rapporti tra le persone conservano ancora una dimensione autentica. Massimo Martino, produttore per Clemart, ha spiegato che la serie cercava un luogo capace di restituire l’atmosfera dei piccoli centri, dove le relazioni umane mantengono un valore centrale.
Secondo la produzione, la città lucana rappresenta un elemento narrativo aggiuntivo, in grado di contribuire al racconto con il proprio patrimonio paesaggistico e con una comunità percepita come ancora vicina ai modelli del passato. La Basilicata viene così scelta come spazio ideale per una storia che vuole valorizzare una terra considerata ancora poco raccontata rispetto alle sue potenzialità.
Gli aspetti tecnici: una serie tra memoria, territorio e identità
La regia della serie Il medico di tutti è affidata a Giacomo Martelli, mentre la scrittura nasce dal lavoro di Walter Lupo e Pietro Calderoni. La serie punta a combinare gli elementi della commedia con quelli del racconto familiare, costruendo una narrazione incentrata sui rapporti interpersonali e sul confronto tra passato e presente.
Un ruolo fondamentale sarà svolto dal territorio lucano, che non fungerà soltanto da sfondo visivo ma diventerà parte integrante della storia. La produzione intende infatti rappresentare Maratea in modo realistico, mettendo in evidenza non solo il paesaggio ma anche la dimensione quotidiana di una comunità dove il contatto umano conserva ancora un’importanza significativa.
La figura del medico protagonista rappresenta proprio questo legame tra individuo e collettività: un professionista che, oltre alla cura sanitaria, svolgeva un ruolo sociale oggi sempre più raro.
La collaborazione con le Film Commission
La presentazione della serie Il medico di tutti si inserisce in una strategia più ampia di Rai Fiction, impegnata nella realizzazione di produzioni distribuite su tutto il territorio nazionale grazie alla collaborazione con le Film Commission regionali.
Ivan Carlei, vice direttore di Rai Fiction, ha evidenziato come il lavoro con le realtà locali abbia permesso negli anni di raccontare molte aree diverse del Paese, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia passando per la Sardegna. Secondo Carlei, girare in territori meno frequentemente coinvolti nella produzione audiovisiva permette di valorizzare luoghi nuovi e di creare un rapporto più intenso con le comunità locali.
La collaborazione con le Film Commission viene considerata anche uno strumento per sviluppare professionalità nel settore audiovisivo fuori dai principali centri produttivi. In molte regioni, infatti, queste realtà favoriscono la formazione e il coinvolgimento di lavoratori locali, permettendo a nuovi professionisti di entrare nel mondo della produzione senza dover necessariamente lasciare il proprio territorio.
La presentazione della serie tv a Italian Global Series 2026 rappresenta un momento di valorizzazione del progetto e del ruolo della Basilicata come nuova destinazione per le produzioni televisive.
La serie si inserisce inoltre in un percorso più ampio di Rai Fiction, che contemporaneamente porta avanti altri progetti in diverse regioni italiane.
Con Il medico di tutti, Rai Fiction e Clemart puntano quindi a raccontare una storia fortemente legata alla Basilicata, affidandosi a Rocco Papaleo per dare volto a un personaggio che rappresenta un modo di vivere la professione medica fondato sulla competenza, sulla fiducia e sulla vicinanza alle persone.