Tim Battiti Live 2026, stasera la seconda puntata: cantanti e scaletta

Tim Battiti Live 2026, stasera la seconda puntata: cantanti e scalettaMusica
Introduzione
Tim Battiti Live 2026 arriva con la seconda serata su Canale 5, in onda stasera (giovedì 9 luglio).
L'estate televisiva prosegue nel segno della musica con un nuovo appuntamento del festival che accompagna il pubblico di Canale 5 attraverso una lunga serie di esibizioni dal vivo e grandi successi della stagione. Nella prima serata di giovedì 9 luglio torna infatti il secondo appuntamento dello show, che conferma la propria formula fatta di concerti, spettacolo e scenari pugliesi, proponendo una nuova serata dedicata agli interpreti più amati del panorama musicale.
Alla guida della manifestazione ritroviamo Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Il trio conduce il pubblico tra performance, duetti e momenti di intrattenimento, accompagnando l'alternarsi degli artisti sul palco di Trani. Il festival, ideato da Radio Norba e ormai presenza stabile nella programmazione di Canale 5, continua così a raccontare la stagione estiva attraverso la musica, valorizzando allo stesso tempo alcuni dei luoghi più rappresentativi della Puglia.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sulla seconda serata di Tim Battiti Live 2026.
Quello che devi sapere
Il festival torna con una nuova serata ricca di musica
Anche per questa edizione, Tim Battiti Live 2026 si conferma uno degli eventi televisivi più seguiti dell'estate. L'appuntamento mantiene il proprio cuore pulsante nel grande palco allestito a Trani, dove migliaia di spettatori assistono dal vivo alle esibizioni degli artisti protagonisti della stagione musicale.
La trasmissione alterna i concerti in piazza alle ormai caratteristiche performance “on the road”, elemento distintivo del format. Per questa settimana, le esibizioni registrate sono ambientate tra Manfredonia e Martina Franca, località che, con i loro paesaggi, entrano ancora una volta a far parte dello spettacolo, contribuendo a mettere in risalto il territorio pugliese insieme alla musica.
Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia alla conduzione
La conduzione della serata è ancora una volta affidata a Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Il trio accompagna il pubblico per tutta la durata dello spettacolo, introducendo le esibizioni degli artisti e guidando una scaletta ricca di musica dal vivo, duetti e performance speciali.
Tra momenti dedicati ai protagonisti della serata e spazi di intrattenimento, i tre conduttori fanno da filo conduttore dell'evento, accompagnando lo svolgimento del festival e il susseguirsi delle esibizioni sul palco di Trani.
I cantanti protagonisti della puntata del 9 luglio
Nel corso della seconda serata salgono sul palco numerosi interpreti che, con le loro canzoni, stanno segnando l'estate 2026. Gli artisti attesi sono: Emma, J-Ax, Irama, Samurai Jay, The Kolors, Merk & Kremont, Serena Brancale, Delia e Levante, Francesco Gabbani, Gabry Ponte, Arisa, Fabio Rovazzi e Nino D'Angelo, Ermal Meta e TrigNO, Raf, Clara e Sangiovanni, Cristiano Malgioglio, Paola Iezzi, Sarah Toscano, Tim Kamrad, Gaia, AIELLO e Michele Bravi.
Accanto alle esibizioni in programma sul palco di Trani, trovano spazio anche le performance registrate nelle località pugliesi, che continuano a rappresentare uno degli elementi centrali della trasmissione e un'occasione per valorizzare il territorio attraverso la musica.
Dove seguire Tim Battiti Live 2026
Il secondo appuntamento con Tim Battiti Live 2026 è in programma nella prima serata di giovedì 9 luglio. La trasmissione prenderà il via alle 21.30 su Canale 5, portando sul piccolo schermo una nuova serata dedicata alla musica dal vivo, con l'alternarsi delle esibizioni degli artisti protagonisti e delle performance realizzate nelle suggestive località della Puglia.
Per chi preferisce seguire lo spettacolo in digitale, la puntata sarà disponibile anche in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Lo stesso servizio consentirà inoltre di rivedere l'evento in qualsiasi momento grazie alla disponibilità on demand, permettendo al pubblico di recuperare integralmente la seconda serata del festival anche dopo la messa in onda televisiva.