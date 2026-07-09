Tim Battiti Live 2026, stasera la seconda puntata: cantanti e scaletta

La conduzione della serata è ancora una volta affidata a Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Il trio accompagna il pubblico per tutta la durata dello spettacolo, introducendo le esibizioni degli artisti e guidando una scaletta ricca di musica dal vivo, duetti e performance speciali.

Tra momenti dedicati ai protagonisti della serata e spazi di intrattenimento, i tre conduttori fanno da filo conduttore dell'evento, accompagnando lo svolgimento del festival e il susseguirsi delle esibizioni sul palco di Trani.