Locarno 2026, il programma: film, star e autori nel Festival del Pardo

I dati della selezione ufficiale raccontano bene l’ampiezza dell’edizione 2026. In programma ci sono 233 opere, tra 151 lungometraggi, 81 cortometraggi e una serie. Le prime mondiali sono 103, le prime internazionali 8. Le iscrizioni complessive sono state 7759, con una crescita del 21,75% rispetto al 2025. Numeri importanti, certo, ma non basta contare i film per capire un festival. Altrimenti basterebbe un foglio Excel e saremmo tutti direttori artistici, che Dio ce ne scampi.

Quello che colpisce, nel programma di Locarno 2026, è piuttosto la volontà di tenere insieme dimensioni diverse: il cinema d’autore più riconoscibile, le nuove voci, la produzione svizzera, i film per il pubblico giovane, le opere fuori concorso, gli omaggi ai maestri e una retrospettiva dalla temperatura politica altissima. In questo senso, la 79ª edizione sembra muoversi dentro la linea evocata dal direttore artistico Giona A. Nazzaro, che nella cartella stampa parla del cinema come di una “difesa ultima del mondo” e di un “laboratorio di speranza”. Non una speranza consolatoria, ma una forma di resistenza dello sguardo.