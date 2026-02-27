C'è, c'è chi soffre soltanto d'amore

Chi continua a sbagliare il rigore

C'è chi un giorno invece ha sofferto

E allora ha detto, "Io parto

Ma dove vado se parto

Sempre ammesso che parto"

Ciao!

A chi sbaglia a fare le strissie (ciao)

A chi invece avvelena le bissie

Uno tira soltanto di destro

L'altro invece ci ha avuto un sinistro

E c'è sempre qualcuno che parte

Ma dove arriva se parte

E la vita, la vita

E la vita l'è bela, l'è bela

Basta avere l'ombrela, l'ombrela

Ti ripara la testa

Sembra un giorno di festa

E la vita, la vita

E la vita l'è strana, l'è strana

Basta una persona, persona

Che si monta la testa

È finita la festa

C'è, c'è chi un giorno ha fatto furore

E non ha ancora cambiato colore

C'è chi mangia troppa minestra

Chi è costretto a saltar la finestra

E c'è sempre lì quello che parte

Ma dove arriva se parte

Ciao!

A chi sente soltanto la radio

E poi sbaglia ad andare allo stadio

C'è chi in fondo al suo cuore ha una pena

C'è chi invece c'ha un altro problema

E c'è sempre lì quello che parte

Ma dove arriva se parte

E la vita, la vita

E la vita l'è bela, l'è bela

Basta avere un ombrela, l'ombrela

Ti ripara la testa

Sembra un giorno di festa

E la vita, la vita

E la vita l'è bela, l'è bela

Basta avere l'ombrela, l'ombrela

Ti ripara la testa

Sembra un giorno di festa

E la vita, la vita

E la vita l'è strana, l'è strana

Basta una persona, persona

Che si monta la testa

