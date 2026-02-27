J-Ax con Ligera County Fam a Sanremo 2026, il duetto e la cover di E la vita, la vitaSpettacolo
Introduzione
Alla 76ª edizione del Festival di Sanremo (GUARDA LO SPECIALE) è arrivato il momento della serata dedicata alle cover. J-Ax fra i 30 artisti in gara con il brano Italia Starter Pack, questa sera si esibisce sul palco del Teatro Ariston con la canzone E la vita, la vita accompagnato da un gruppo che fa il suo primo debutto proprio a Sanremo, i Ligera County Fam. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli artisti e il brano.
Quello che devi sapere
J-Ax a Sanremo
Milanese di nascita, Alessandro Aleotti - in arte J-Ax - è del 1972. Considerato uno dei pionieri della scena hip hop italiana, incontra il grande pubblico con gli Articolo 31 che fonda con DJ Jad. Tra i successi del gruppo: Messa di Vespiri, Nessuno, Domani Smetto, Strade di città. La sua carriera da solista inizia nel 2006. Caratterizzato da una metrica ad incastro e da un flow pulito, nel corso della sua carriera ha spaziato dall’hip hop al pop, rimanendo sempre fedele alla sua identità. Nove gli album pubblicati in studio da solita, tra cui: Rap n’Roll, Di sana pianta, il bello d’essere brutti, Meglio prima (?), a cui si aggiunge l’album con Fedez Comunisti col Rolex. Oltre alla carriera musicale partecipa a diversi programmi televisivi come MTV Spit, The Voice, Amici, Love Mi. E pubblica libri per Feltrinelli e Mondadori. Quest’anno - con il brano Italia Starter Pack - è la sua seconda sua partecipazione al Festival di Sanremo. Il rapper ha, infatti, debuttato nei Big insieme agli Articolo 31 con il brano Un bel viaggio conquistando il sedicesimo posto nella classifica finale.
Chi sono i Ligera Country Fam?
La Ligera County Fam, i cui componenti sono stati svelati ad inizio febbraio, ha finalmente un volto. La band con cui J-Ax salirà sul palco del Teatro Ariston nella serata delle cover è, infatti composta da Cochi Ponzoni, Paolo Rossi, Ale e Franz e Paolo Jannacci. Insieme, il rapper e i suoi compagni renderanno omaggio a Milano con una versione inedita di E la vita, la vita, storico brano firmato da Enzo Jannacci e Renato Pozzetto, portato al successo da Cochi e Renato nel 1974. L'esibizione segna il debutto assoluto di questo collettivo, che porta per la prima volta in televisione un connubio tra la scuola artistica ambrosiana nata al Derby Club e i linguaggi musicali contemporanei.
E la Vita e la Vita
La versione di “E la vita, la vita”che verrà presentata dalla Ligera County Fam dovrebbe prevedere un nuovo arrangiamento che integra le diverse discipline degli artisti coinvolti. “La vita l’è bèla, tra amis de püssè. Se vedem al Festival de Sanrem, insema al Carlett, e quel bagài del J-Ax”. Tradotto per chi non conosce il dialetto milanese: “La vita è bella, tra amici ancora di più. Ci vediamo al Festival di Sanremo, insieme a Carlo (Conti) e a quel bagài (intraducibile ndr.) di J-Ax”.
Testo di E la vita, la vita
C'è, c'è chi soffre soltanto d'amore
Chi continua a sbagliare il rigore
C'è chi un giorno invece ha sofferto
E allora ha detto, "Io parto
Ma dove vado se parto
Sempre ammesso che parto"
Ciao!
A chi sbaglia a fare le strissie (ciao)
A chi invece avvelena le bissie
Uno tira soltanto di destro
L'altro invece ci ha avuto un sinistro
E c'è sempre qualcuno che parte
Ma dove arriva se parte
E la vita, la vita
E la vita l'è bela, l'è bela
Basta avere l'ombrela, l'ombrela
Ti ripara la testa
Sembra un giorno di festa
E la vita, la vita
E la vita l'è strana, l'è strana
Basta una persona, persona
Che si monta la testa
È finita la festa
C'è, c'è chi un giorno ha fatto furore
E non ha ancora cambiato colore
C'è chi mangia troppa minestra
Chi è costretto a saltar la finestra
E c'è sempre lì quello che parte
Ma dove arriva se parte
Ciao!
A chi sente soltanto la radio
E poi sbaglia ad andare allo stadio
C'è chi in fondo al suo cuore ha una pena
C'è chi invece c'ha un altro problema
E c'è sempre lì quello che parte
Ma dove arriva se parte
E la vita, la vita
E la vita l'è bela, l'è bela
Basta avere un ombrela, l'ombrela
Ti ripara la testa
Sembra un giorno di festa
E la vita, la vita
E la vita l'è bela, l'è bela
Basta avere l'ombrela, l'ombrela
Ti ripara la testa
Sembra un giorno di festa
E la vita, la vita
E la vita l'è strana, l'è strana
Basta una persona, persona
Che si monta la testa
