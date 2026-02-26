All’anagrafe Filippo Uttinacci, in arte Fulminacci, è un cantautore romano ed è nato nel 1997. Tra i 30 Big di Sanremo 2026 con Stupida sfortuna, il suo brano è incentrato sulle ansie del futuro, “una passeggiata notturna solitaria alla ricerca di qualcosa o qualcuno che forse arriva", come spiega a Sarà Sanremo, rimanendo sempre fedele al suo stile. Nel 2019 l’esordio con La vita veramente, acclamato dalla critica per la scrittura poetica e diretta. Nel 2020, in occasione dei Top2019, il disco di Fulminacci, La vita veramente, viene insignito del titolo di miglior opera prima tra le produzioni italiane uscite nel 2019. Il 9 settembre 2020, Fulminacci pubblica il singolo Canguro, che anticipa il nuovo progetto musicale. A dicembre dello stesso anno esce Un fatto tuo personale, brano che gli vale una candidatura al Premio Amnesty International Italia nella categoria “Voce per la libertà”. Il 2021 segna un passaggio fondamentale nel percorso artistico di Fulminacci: è infatti l’anno di pubblicazione del suo secondo album in studio, Tante care cose. Nel marzo dello stesso anno Fulminacci partecipa per la prima volta in gara al 71º Festival di Sanremo, nella sezione “Campioni”, con il brano Santa Marinella, classificandosi sedicesimo. Nel 2022 pubblica una serie di inediti come Brutte compagnie, Chitarre blu, Sembra quasi e Aglio e olio con Willie Peyote. L’anno dopo escono Tutto inutile, Simile, Ragù e Filippo Leroy, anticipando Infinito+1. La seconda volta all’Ariston di Sanremo è nel 2024, questa volta come ospite per una cover con Gazzelle con cui si esibisce sulle note di Notte prima degli esami. A Sanremo 2026, si presenta con un look classico e sobrio offrendo una performance pulita e convincente. Venerdì 27 duetta su Parole parole con Francesca Fagnani che reputa una grande amica. Finita la kermesse sanremese, il 13 marzo Fulminacci pubblicherà il nuovo album Calcinacci contenente anche due duetti: Fantasia 2000 con Franco126 e Mitomani con Tutti fenomeni. Ad aprile inizia il tour Palazzacci in programma il 9 al Palazzo dello Sport di Roma, l’11 al Palapartenope di Napoli, il 15 all’Unipol Forum di Milano e il 18 al Nelson Mandela Forum di Firenze.

Fulminacci - ©Getty