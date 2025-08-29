Geolier rinuncia all’accordo con il Napoli dopo licenziamento Bellini

Geolier e la Golden Boys hanno revocato l’accordo con il Napoli dopo il licenziamento di Daniele “Decibel” Bellini da speaker ufficiale. In poche ore la partnership è saltata tra le proteste dei tifosi. Geolier ha chiarito che la decisione è stata esclusivamente della società e, non ottenendo il reintegro di Bellini, ha scelto di rinunciare alla collaborazione

Il rapper Geolier , all’anagrafe Emanuele Palumbo, ha fatto un passo indietro. La Golden Boys, società che gestisce insieme al fratello Gaetano, ha deciso di revocare l’accordo preso con il Napoli Calcio dopo la decisione della società partenopea di rimuovere Daniele “Decibel” Bellini dal ruolo di speaker ufficiale del team. Al suo posto ci sarà Timo Suarez, conduttore radiofonico e televisivo.

Partnership sfumata in poche ore



La collaborazione tra Golden Boys e il Napoli è saltata in meno di 10 ore. La rottura, come detto, è stata innescata proprio dal licenziamento di Bellini, che ha provocato una reazione durissima da parte dei tifosi. Sui social, anche Geolier è stato travolto da critiche, accusato dai tifori di essere complice dell’allontanamento dello storico speaker. Attraverso due post su Instagram, Geolier ha replicato agli attacchi chiarendo la sua posizione: “Mi spiace leggere parole di odio nei miei confronti e nei confronti di Golden Boys per quanto riguarda la volontà del Napoli Calcio di sollevare Decibel Bellini dall'incarico di speaker. Quello che è stato proposto a Golden Boys, non a me personalmente, è di gestire la direzione artistica del matchday per la stagione appena iniziata, incarico che la società ha accolto con grande piacere vista la mia grande amicizia con tutta la squadra e le collaborazioni di questi anni. Le decisioni prese nei giorni scorsi dal Napoli Calcio nulla hanno a che vedere con me e chi lavora insieme a me".



Geolier: “Decisione che non riguarda noi”



Nel suo secondo intervento, il cantante ha specificato: "Vedo che la questione ha creato molta confusione, quindi per chiarezza ci tengo a ribadire che la decisione di sollevare l’incarico a Decibel Bellini è stata presa dalla società Napoli Calcio per motivi estranei alla Golden Boy". Poche ore dopo, il rapper ha pubblicato un’ulteriore nota in cui ha annunciato la rinuncia alla partnership con il Napoli: "Io Emanuele ho chiesto alla società la reintegrazione di Decibel Bellini come speaker, ma così non è stato. Quindi, per l’amicizia e la stima che ci lega a Daniele ho deciso di non siglare definitivamente la partnership con la SSC Napoli. E se mai Daniele non ritornerà nello stadio, le porte della mia casa come un figlio di Napoli come lui saranno sempre aperte. Questo non cambia il mio supporto per la squadra, che poco c’entra con le decisioni della società. Forza Napoli sempre".



Bellini: "A volte fare il massimo non basta"



Anche lo storico speaker del Maradona ha voluto dire la sua. Sui social Bellini ha scritto: "Qualsiasi cosa succeda sappiate che ho fatto sempre il massimo e ho portato rispetto a tutti. Ho sempre dato tutto me stesso senza risparmiarmi mai. A volte, però, fare il massimo non basta". Da parte della SSC Napoli, almeno per ora, non sono ancora arrivate parole di chiarimento.