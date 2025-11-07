Geolier, è uscito il nuovo singolo Fotografia: testo e significato

Il rapper di Napoli, 25 anni, offre ai fan un ritorno tra introspezione e verità. Da oggi, venerdì 7 novembre 2025, è disponibile su tutte le piattaforme digitali la nuova canzone che segna l’inizio della sua quarta stagione artistica. Scopriamo le parole, i simbolismi e i significati nascosti tra le righe

L’enfant prodige del rap napoletano, ormai punto di riferimento nazionale, torna con una traccia che rappresenta un passaggio fondamentale nella sua evoluzione musicale. Il brano è disponibile da oggi, venerdì 7 novembre 2025, su tutte le piattaforme di streaming e negli store digitali, aprendo ufficialmente la strada a un 2026 che promette di essere memorabile per il cantante. Il rapper di Napoli, 25 anni e al secolo Emanuele Palumbo, offre ai fan un ritorno tra introspezione e verità.

Il testo di Fotografia: tra memoria e verità

Nel testo di Fotografia, Geolier costruisce un racconto fatto di emozioni sospese, ricordi e domande che rimangono aperte. Le parole, scandite dal dialetto napoletano e da una cadenza profondamente personale, tratteggiano il ritratto di un amore che si misura con il tempo, la distanza e la fragilità umana.



Di seguito trovate il testo completo del singolo.

[Strofa 1]

Miettete in posa, 'stu viento te tocca, te faccio na foto

Dimme coccosa che sape 'e futuro, 'o passato se scorda

Però mo ce staje tu e allora statte n'appoco

È 'sta vita che corre, tu c'hê capito coccosa?

Stasera addò vaje?

Nun me dicere "Nun me ne 'mporta", nun è overo

Nun m''o chiedere a mme

Si l'ammore è 'o cuntrario d''a morte, [forse è overo/fosse overo?]

Ce mettimmo 'int'ê guaje pecché ce fanno sentí criature

Nuje ce mettimmo offline pe nun rispunnere a nisciuno

Duje ca nun hanno maje pazziato, [?] simmo comme ll'ate





[Ritornello]

E ancora l'aggi''a fà na canzone pe t'arricurdà

Nn'ce sta nemmeno na fotografia

Nn'ce sta cchiù niente e tu sî ancora 'a mia 'e notte

E ancora nun 'e trovo 'e parole pe te fà parlà

Però tengo 'a forza d'alluccà

Dimmello n'ata vota 'sta bucia

Pe'tté so' sulo na fotografia

Yeah





[Strofa 2]

E sî venuta sfucata, peccato

Pecché stive bbona vestuta stasera

I' te toccavo mentre tu durmive

E, quanno te scetave, 'doppo scumparive

Comme fa friddo, pecché nun m'astrigne?

Pecché nun scennimmo e turnammo dimane?

Tu, si alluccave, scetave 'a città

E, si ridive, 'a facive calmà

Tengo nu sacco 'e cose a te dicere

No "Comme staje?" e 'sti ccose ridicole

Ma te chiedesse si sî felice

Quanno ce staje tu, 'o munno se fa invisibile

[Pre-Ritornello]

Però tu staje cu'mmé

Falle tu ô posto mio

Viene ccà, cchiù vicino

Chillu llà è 'o posto mio





[Ritornello]

E ancora l'aggi''a fà na canzone pe t'arricurdà

Nn'ce sta nemmeno na fotografia

Nn'ce sta cchiù niente e tu sî ancora 'a mia 'e notte

E ancora nun 'e trovo 'e parole pe te fà parlà

Però tengo 'a forza d'alluccà

Dimmello n'ata vota 'sta bucia

Pe'tté so' sulo na fotografia





[Bridge]

Che me ne faccio 'e na fotografia

Si, quanno 'a straccio, lieve addò stongo i'?

Pecché nun è maje maletiempo cu'tté, cu'tté, cu'tté

Pero 'o sole ce steva

Ero i' ca nn''o vedevo



[Ritornello]

E ancora l'aggi''a fà na canzone pe t'arricurdà

Nn'ce sta nemmeno na fotografia

Nn'ce sta cchiù niente e tu sî ancora 'a mia 'e notte

E ancora nun 'e trovo 'e parole pe te fà parlà

Però tengo 'a forza d'alluccà

Dimmello n'ata vota 'sta bucia

Pe'tté so' sulo na fotografia