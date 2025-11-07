Geolier, è uscito il nuovo singolo Fotografia: testo e significato

Il rapper di Napoli, 25 anni, offre ai fan un ritorno tra introspezione e verità. Da oggi, venerdì 7 novembre 2025, è disponibile su tutte le piattaforme digitali la nuova canzone che segna l’inizio della sua quarta stagione artistica. Scopriamo le parole, i simbolismi e i significati nascosti tra le righe
Geolier riaccende i riflettori sulla scena musicale con Fotografia, il singolo che segna l’inizio della sua quarta stagione artistica.
L’enfant prodige del rap napoletano, ormai punto di riferimento nazionale, torna con una traccia che rappresenta un passaggio fondamentale nella sua evoluzione musicale. Il brano è disponibile da oggi, venerdì 7 novembre 2025, su tutte le piattaforme di streaming e negli store digitali, aprendo ufficialmente la strada a un 2026 che promette di essere memorabile per il cantante.
Il rapper di Napoli, 25 anni e al secolo Emanuele Palumbo, offre ai fan un ritorno tra introspezione e verità.
Scopriamo di seguito il testo, le parole, i simbolismi e i significati nascosti tra le righe del nuovo singolo di Geolier intitolato Fotografia.
Il testo di Fotografia: tra memoria e verità
Nel testo di Fotografia, Geolier costruisce un racconto fatto di emozioni sospese, ricordi e domande che rimangono aperte. Le parole, scandite dal dialetto napoletano e da una cadenza profondamente personale, tratteggiano il ritratto di un amore che si misura con il tempo, la distanza e la fragilità umana.
Di seguito trovate il testo completo del singolo.
[Strofa 1]
Miettete in posa, 'stu viento te tocca, te faccio na foto
Dimme coccosa che sape 'e futuro, 'o passato se scorda
Però mo ce staje tu e allora statte n'appoco
È 'sta vita che corre, tu c'hê capito coccosa?
Stasera addò vaje?
Nun me dicere "Nun me ne 'mporta", nun è overo
Nun m''o chiedere a mme
Si l'ammore è 'o cuntrario d''a morte, [forse è overo/fosse overo?]
Ce mettimmo 'int'ê guaje pecché ce fanno sentí criature
Nuje ce mettimmo offline pe nun rispunnere a nisciuno
Duje ca nun hanno maje pazziato, [?] simmo comme ll'ate
[Ritornello]
E ancora l'aggi''a fà na canzone pe t'arricurdà
Nn'ce sta nemmeno na fotografia
Nn'ce sta cchiù niente e tu sî ancora 'a mia 'e notte
E ancora nun 'e trovo 'e parole pe te fà parlà
Però tengo 'a forza d'alluccà
Dimmello n'ata vota 'sta bucia
Pe'tté so' sulo na fotografia
Yeah
[Strofa 2]
E sî venuta sfucata, peccato
Pecché stive bbona vestuta stasera
I' te toccavo mentre tu durmive
E, quanno te scetave, 'doppo scumparive
Comme fa friddo, pecché nun m'astrigne?
Pecché nun scennimmo e turnammo dimane?
Tu, si alluccave, scetave 'a città
E, si ridive, 'a facive calmà
Tengo nu sacco 'e cose a te dicere
No "Comme staje?" e 'sti ccose ridicole
Ma te chiedesse si sî felice
Quanno ce staje tu, 'o munno se fa invisibile
[Pre-Ritornello]
Però tu staje cu'mmé
Falle tu ô posto mio
Viene ccà, cchiù vicino
Chillu llà è 'o posto mio
[Ritornello]
E ancora l'aggi''a fà na canzone pe t'arricurdà
Nn'ce sta nemmeno na fotografia
Nn'ce sta cchiù niente e tu sî ancora 'a mia 'e notte
E ancora nun 'e trovo 'e parole pe te fà parlà
Però tengo 'a forza d'alluccà
Dimmello n'ata vota 'sta bucia
Pe'tté so' sulo na fotografia
[Bridge]
Che me ne faccio 'e na fotografia
Si, quanno 'a straccio, lieve addò stongo i'?
Pecché nun è maje maletiempo cu'tté, cu'tté, cu'tté
Pero 'o sole ce steva
Ero i' ca nn''o vedevo
[Ritornello]
E ancora l'aggi''a fà na canzone pe t'arricurdà
Nn'ce sta nemmeno na fotografia
Nn'ce sta cchiù niente e tu sî ancora 'a mia 'e notte
E ancora nun 'e trovo 'e parole pe te fà parlà
Però tengo 'a forza d'alluccà
Dimmello n'ata vota 'sta bucia
Pe'tté so' sulo na fotografia
Traduzione del testo dal napoletano all'italiano
Di seguito trovate il significato in italiano delle parole del testo, in dialetto napoletano, di Fotografia.
[Strofa 1]
Mettiti in posa, questo vento ti sfiora, ti faccio una foto
Dimmi qualcosa che sa di futuro, il passato si dimentica
Però ora ci sei tu, e allora resta ancora un po’
È questa vita che corre, tu hai capito qualcosa?
Stasera dove vai?
Non dirmi “non me ne importa”, non è vero
Non chiedermelo a me
Se l’amore è il contrario della morte, forse è vero
Ci mettiamo nei guai perché ci fa sentire bambini
Noi ci mettiamo offline per non rispondere a nessuno
Due che non sono mai impazziti… siamo come gli altri
[Ritornello]
E ancora devo scrivere una canzone per ricordarti
Non c’è nemmeno una fotografia
Non c’è più niente, e tu sei ancora mia, di notte
E ancora non trovo le parole per farti parlare
Però ho la forza di urlare
Dimmelo un’altra volta, questa bugia
Per te sono solo una fotografia
Yeah
[Strofa 2]
E sei venuta sfocata, peccato
Perché eri vestita così bene, stasera
Ti toccavo mentre dormivi
E, quando ti svegliavi, poi sparivi
Come fa freddo… perché non mi stringi?
Perché non scendiamo e torniamo domani?
Tu, se urlavi, svegliavi la città
E, se ridevi, la calmavi
Ho tante cose da dirti
Non “come stai?” o queste cose ridicole
Ma ti chiederei se sei felice
Quando ci sei tu, il mondo diventa invisibile
[Pre-Ritornello]
Però tu stai con me
Falle tu le cose al posto mio
Vieni qua, più vicino
Quello là è il mio posto
[Ritornello]
E ancora devo scrivere una canzone per ricordarti
Non c’è nemmeno una fotografia
Non c’è più niente, e tu sei ancora mia, di notte
E ancora non trovo le parole per farti parlare
Però ho la forza di urlare
Dimmelo un’altra volta, questa bugia
Per te sono solo una fotografia
[Bridge]
Che me ne faccio di una fotografia
Se, quando la strappo, capisco dov’è che sto?
Perché non è mai brutto tempo con te, con te, con te
Però il sole c’era
Ero io che non lo vedevo
[Ritornello]
E ancora devo scrivere una canzone per ricordarti
Non c’è nemmeno una fotografia
Non c’è più niente, e tu sei ancora mia, di notte
E ancora non trovo le parole per farti parlare
Però ho la forza di urlare
Dimmelo un’altra volta, questa bugia
Per te sono solo una fotografia
Un brano che racconta la crescita di Geolier
Fotografia è un pezzo che riflette la maturità raggiunta da Geolier, capace di unire l’autenticità del linguaggio popolare con una scrittura sempre più intima. L’artista mostra una sensibilità nuova, dove la quotidianità diventa poesia urbana e il sentimento si esprime senza artifici. È un racconto che parla di errori, distanza, e di quel bisogno di ritrovare se stessi nel caos del vivere.
Attraverso versi essenziali, Geolier racconta un amore che resiste anche quando sembra finito, un legame che sopravvive nelle parole e nella memoria, proprio come una fotografia che conserva la luce di un momento passato.
Le immagini evocate dal testo — una posa, un vento che sfiora il viso, una fotografia che trattiene un istante — diventano simboli di una realtà che sfugge e di sentimenti che resistono al tempo. L’artista alterna dolcezza e malinconia, muovendosi tra il ricordo e la consapevolezza che nulla resta davvero immutato.
L’anteprima su Instagram: la voce prima dell’uscita
Per anticipare l’uscita del singolo Fotografia, Geolier nelle scorse ore ha condiviso un breve video su Instagram (che potete guardare in fondo a questo articolo), registrato direttamente in studio. Nelle immagini si intravede l’artista immerso nel lavoro, mentre interpreta un estratto del brano. La clip, diventata virale in poche ore, ha suscitato grande curiosità tra i fan, che hanno subito riconosciuto il tono più introspettivo e maturo di questa nuova fase.
Verso un 2026 negli stadi
Parallelamente al lancio del singolo, Emanuele Palumbo - questo il vero nome dell’artista - si prepara al suo primo tour negli stadi, un traguardo che segna un punto di svolta nella sua carriera. Nel giugno 2026, Geolier salirà sui palchi dei più grandi impianti italiani:
• 13 giugno 2026: Milano – Stadio San Siro
• 19 giugno 2026: Roma – Stadio Olimpico
• 23 giugno 2026: Messina – Stadio Franco Scoglio
• 26 giugno 2026: Napoli – Stadio Diego Armando Maradona (sold out)
• 27 giugno 2026: Napoli – Stadio Diego Armando Maradona (sold out)
• 28 giugno 2026: Napoli – Stadio Diego Armando Maradona
I biglietti sono già acquistabili su Ticketone.it e nei principali circuiti di prevendita.
Uno scatto che anticipa il futuro
Fotografia è molto più di un singolo: è un’istantanea del percorso di un artista che continua a raccontarsi con sincerità. In queste parole e melodie si riflette la crescita di Geolier, la sua capacità di restare fedele alle proprie origini pur aprendo nuovi orizzonti sonori.
In attesa del tour negli stadi, il rapper partenopeo regala al pubblico un brano che, come un’immagine impressa nella mente, custodisce il senso profondo del tempo, dell’amore e della memoria.
Di seguito trovate il video con cui Geolier ha annunciato su Instagram l’uscita del nuovo singolo Fotografia. Poi potete guardare la copertina del singolo.
Geolier, al suo debutto al Festival di Sanremo, è arrivato secondo con il brano 'I p’ me, Tu p’ te', interamente scritto in napoletano. L’artista è reduce da un periodo di grande successo grazie all’album 'Il coraggio dei bambini', certificato con ben cinque dischi di platino. Nella serata delle cover il rapper, classe 2000, ha proposto un medley intitolato Strade con Guè, Gigi D’Alessio e Luchè. Ecco cosa sapere su questo artista