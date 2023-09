Penélope Cruz, la collezione per Geox, brand di cui è ambassador

Nuova incursione in campo moda per Penélope Cruz , star di Hollywood già volto di numerose e prestigiose aziende del settore. L'attrice premiata con l'Oscar ha messo a disposizione la sua immagine e la sua creatività per Geox , brand di cui è diventata la prima ambassador globale . Il nuovo ruolo arriva insieme al lancio di una capsule collection ideata e firmata con sua sorella, l'attrice Mónica Cruz con la quale ha già diviso altre esperienze da designer, come ha raccontato ai microfoni di Sky TG24 in una breve intervista a Milano. ( SCOPRI LO SPECIALE MODA )

Penélope Cruz testimonial della donna Geox

Il pubblico della Fashion Week di Milano, edizione che si svolge in città dal 19 al 25 settembre, ha accolto Penélope Cruz che ha presentato insieme a Geox la speciale collezione di capi e accessori (in tutto, poco più di venti pezzi tra calzature e capispalla) progettata e firmata in collaborazione con sua sorella Mónica, attrice cinematografica e televisiva nota per il suo ruolo in Paso Adelante.

Cruz, a Milano per l'evento di lancio della collezione, ha raccontato al microfono di Nicoletta Di Feo come è nata l'ispirazione per queste creazioni che la fanno sentire molto vicina alla donne a cui sono destinate.

La collezione non è pensata per un particolare tipo di donna e la campagna pubblicitaria, appena pubblicata online, lo rappresenta bene, ha detto Cruz. “La donna che interpreto fa moltissime cose durante un'unica lunga giornata e Geox le offre una soluzione per ogni momento permettendole di essere cool e bella ma allo stesso tempo comoda”.

Quanto al suo ruolo di co-designer, l'attrice ha parlato anche a nome di Mónica: “C'è molto di nostro in questa collezione. Abbiamo lavorato fin dall'inizio per creare un moodboard. Non è una collezione enorme, sono venti, venticinque pezzi, e ci sono state molte riunioni per decidere in che direzione andare, (valutare) i campioni, i materiali e provarli”.