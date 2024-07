Due serate evento per il pubblico di Caracalla, invitato a partecipare a uno spettacolo unico di danza, musica suonata dal vivo e couture, firmata da Maria Grazia Chiuri; in scena "Nuit Romaine" e "Nuit Dansée". I dettagli



Moda, musica e danza, più la cornice unica delle Terme di Caracalla. Il mix de Le Notti Romane di Dior è incredibile e preannuncia due serate imperdibili, martedì 9 luglio con replica il 10 luglio, per gli amanti del balletto e della grande musica suonata dal vivo. Protagonisti delle notti di Caracalla Eleonora Abbagnato, l'ospite Friedemann Vogel e la Compagnia Capitolina, sul dittico di danza composto da Nuit dansée di Giorgio Mancini e Nuit romaine di Angelin Preljocaj, che già ha affascinato il pubblico di Parigi e di Dubai. Impreziosiscono la messa in scena i costumi disegnati da Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa di Dior, Maison che ha collaborato con la sartoria del Teatro dell’Opera di Roma per un evento unico.

Dior veste Abbagnato, Vogel e il Corpo di Ballo dell'Opera

La Couture Dior è una danza di tessuti, luci e ombre delicate, volumi e plissettature che accarezzano il corpo donando armonia e movimento.

Chi ama la moda e lo stile non potrà mancare l'appuntamento che mette insieme il talento di Maria Grazia Chiuri con quello di alcuni dei maggiori protagonisti della danza contemporanea.

In Nuit Romaine, Eleonora Abbagnato, nel ruolo della dea della notte Nox, guiderà lo spettatore attraverso la serie di quadri coreografici animati dalla guest star tedesca Friedemann Vogel e da étoiles, primi ballerini, solisti e Corpo di Ballo dell’Opera di Roma.

La serata si apre con Nuit Dansée. Protagonisti, la compagnia Capitolina, l’étoile Rebecca Bianchi e il primo ballerino Michele Satriano. Il balletto, astratto e minimalista, con la coreografia di Giorgio Mancini , prevede musiche eseguite dal vivo dall’Orchestra dell’Opera di Roma, con Lucio Perotti al pianoforte, sotto la direzione di Carlo Donadio.

Lo stile essenziale dell'esecuzione esalta la ricchezza dei costumi Dior, spettacolari, nei ricami realizzati a mano con perline, negli intarsi di pizzo, nei drappeggi e nelle plissettature fatti a mano, creazioni che rivelano l'eccellenza della manifattura Made in Italy, creativi nell'uso del colore sfumato e del trompe l’oeil, dipinto a mano. Tutto per dar corpo al movimento con la grazia unica che caratterizza l'intero lavoro della stlista romana. vedi anche Dior, la sfilata della collezione Fall 2024 a New York. FOTO

Dior e la danza: uno storico legame

Le Notti di Dior, lo spettacolo che inaugura la proposta coreutica del Caracalla Festival 2024, porta in Italia sul palcoscenico estivo dell’Opera di Roma lo spettacolo di successo già rappresentato al Palais des Congrès di Parigi e alla Dubai Opera davanti a una platea da 4.500 posti.

Le scene, nel nuovo allestimento di Caracalla, sono di Andrea Miglio, i video di Lorenzo Bruno e Igor Renzetti, le luci di Eric Soyer (per Nuit romaine) e di Stefano Laselva (per Nuit Dansée).

Chiuri, firmando i costumi dello spettacolo, porta avanti una tradizione della Maison Dior, legata al mondo della danza dai tempi del suo fondatore. Sia lei che Christian Dior amano la danza e ne sono stati da sempre affascinati.

Monsieur Dior ha firmato molte creazioni indossate sul palco e fuori da leggende della danza del Novecento, inclusi Margot Fonteyn e Roland Petit.

Maria Grazia Chiuri ha avviato una collaborazione tra l'Atelier Dior e la sartoria del Teatro dell’Opera di Roma già da diversi anni. Molte delle sue creazioni per Dior sono espressione del suo amore per il mondo del balletto.

