È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nel nuovo speciale natalizio della mitica serie animata firmata Matt Groening con protagonisti Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie. Si tratta di un episodio in doppio formato, intitolato O C’mon All Ye Faithful. Si preannuncia una puntata eccezionale, perfetta per celebrare i 35 anni dall'episodio di Natale che ha segnato l'esordio della famiglia più amata di Springfield

Nelle scorse ore è uscito il trailer ufficiale dell'attesissimo doppio episodio di Natale de I Simpson, l'attesissima puntata tradizionale che arriverà in esclusiva su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Il video (potete guardarlo nella clip che trovate in alto, in testa a questo articolo) anticipa ciò che vedremo nel nuovo speciale natalizio della mitica serie animata firmata Matt Groening con protagonisti Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie. Uscito nelle scorse ore, il trailer sta già stregando i tantissimi fan dello show che ha fatto del “doh!” un nuovo vocabolo degno della Treccani, per dire…

Quello di quest'anno è un episodio in doppio formato. Il titolo è O C’mon All Ye Faithful e si preannuncia come una puntata eccezionale, perfetta per celebrare i 35 anni dall'episodio di Natale che ha segnato l'esordio della famiglia più amata di Springfield.



Ricordiamo che la serie I Simpson (in originale The Simpsons) è la più longeva in prima serata della storia della televisione.

Creata da Matt Groening 35 anni fa, continua a raccontare le vicende quotidiane, spesso surreali, di Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie. Ambientata nella vivace e bizzarra cittadina di Springfield, questo mitico show animato ha saputo conquistare un posto d’onore nella storia del piccolo schermo con ben 37 premi Emmy.

Tra i motivi del suo incredibile, enorme e duraturo successo c'è senz'altro la sua rappresentazione pungente e satirica della cultura occidentale.



Un episodio natalizio doppio

Questo speciale episodio natalizio, della durata doppia rispetto al solito, promette di mantenere la tradizione di racconti avvincenti e divertenti, impreziositi dalla partecipazione di ospiti speciali del calibro di Derren Brown, Patti LaBelle e i Pentatonix (che fanno anche parte del cast vocale per quanto riguarda la versione originale).

L’episodio sarà disponibile esclusivamente su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), ponendosi come una celebrazione festiva da non perdere. La data da segnarsi a caratteri cubitali in agenda è quella del 17 dicembre 2024.



Una disavventura natalizia esilarante

Disney+ ha recentemente rilasciato il trailer ufficiale di O C’mon All Ye Faithful (che potete guardare nel video in alto, in testa a questo articolo), anticipando quella che si preannuncia come una disavventura natalizia esilarante.

La trama vede Homer Simpson che si ritrova a credere di essere Babbo Natale… Questo speciale, che farà il suo debutto il 17 dicembre 2024, segna un momento importante nella storia de I Simpson, celebrando il 35° anniversario del primo speciale natalizio, l’ormai iconico Simpsons Roasting on an Open Fire. Fu proprio in quell’occasione che il pubblico scoprì per la prima volta il mondo unico e irriverente della famiglia Simpson. Che mondo sarebbe senza Homer & Co.? Oramai non riusciremo nemmeno a immaginarcelo.

Una trama che promette risate e caos natalizio

Il trailer dello speciale natalizio de I Simpson si apre con la rivelazione di una nuova attrazione a Springfield: "Benvenuti a Springfield: Casa del Vero Babbo Natale”, scopriamo dal video che anticipa cosa ci aspetta in questa avventura.

Nel contesto festoso del dicembre targato Springfield, l’illusionista Derren Brown (che doppia personalmente il suo alias giallo nella versione originale dell’episodio) arriva nella cittadina con l’obiettivo di diffondere lo spirito natalizio attraverso i suoi trucchi psicologici e spettacolari. Tuttavia, la situazione prenderà una piega inaspettata quando Homer verrà ipnotizzato e inizierà a credere di essere davvero Babbo Natale. Questo equivoco scatenerà una serie di eventi caotici che porteranno gli abitanti di Springfield a riflettere sul vero significato di un miracolo natalizio, in un mix di comicità e sentimenti profondi.

Un omaggio alla tradizione e alla cultura pop

La messa in onda di O C’mon All Ye Faithful non è solo un evento speciale, ma un omaggio alla straordinaria eredità culturale de I Simpson. A distanza di 35 anni dal primo episodio natalizio e dal debutto della serie, lo show continua a reinventarsi pur mantenendo intatti i suoi elementi distintivi: umorismo irriverente, critica sociale e dinamiche familiari uniche.

Questo episodio, con la sua durata estesa, promette di catturare lo spirito delle festività attraverso nuove canzoni, risate e situazioni tipicamente americane e, diciamocelo, tipicamente “simpsoniane” o, anche, “homeriane”.

La promessa di un ritorno alle origini si unisce all’innovazione, ricordando l’episodio originale che introdusse il cane levriero di famiglia, trasformandolo in un simbolo di Natale: parliamo chiaramente di Piccolo aiutante di Babbo Natale, membro ufficiale della famiglia Simpson.

Perché lo speciale natalizio de I Simpson è così atteso

Il nuovo episodio speciale de I Simpson rappresenta il perfetto connubio tra caos e atmosfera natalizia. Con le trovate esplosive dell’illusionista Derren Brown, le straordinarie performance musicali della leggendaria Patti LaBelle e del gruppo a cappella Pentatonix, oltre ovviamente all’improvvisata investitura di Homer come Babbo Natale, questo speciale ha tutte le carte in regola per diventare un classico moderno delle festività.

I Simpson hanno sempre dimostrato una capacità unica di combinare battute esilaranti e momenti di riconciliazione emotiva, e questa puntata sembra destinata a seguire proprio questa magica tradizione, offrendo al pubblico una dose extra di risate e calore umano.

In un’epoca in cui le festività si fanno sempre più frenetiche, O C’mon All Ye Faithful si propone come un appuntamento imperdibile per rivivere, attraverso gli occhi della famiglia Simpson, la magia - e anche un bel po’ di esilarante assurdità - del Natale. E del mondo di oggi, anche.