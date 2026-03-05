Manca sempre di meno all'uscita di The Drama, il film drammatico e sentimentale di Kristoffer Borgli, che sembra sempre di più un misto tra thriller e commedia nera, a giudicare da quanto si apprende dai trailer.

L'ultima clip diffusa anche in italiano da I Wonder Pictures, che curerà la distribuzione della pellicola nelle sale nazionali dal 1° aprile, sembra proprio anticipare una svolta narrativa non prevista dalle anticipazioni a disposizione fino a questo momento.

Sapevamo che la coppia di fidanzati protagonista, composta da Zendaya e Robert Pattinson, avrebbe affrontato delle difficoltà prima del giorno delle nozze. A giudicare dalle ultime immagini, sembra proprio che questo matrimonio non avverrà mai. O forse no.

I nuovi interrogativi del trailer

I fan di Zendaya e di Robert Pattinson si interrogano da settimane sulla trama di The Drama, pellicola di cui conosciamo la sinossi ma i cui dettagli sono ancora (giustamente) avvolti nel mistero.

Una coppia di innamorati, Emma e Charlie, vive il suo sogno d'amore e sta organizzando le nozze ma a ridosso della data, una discussione tra amici fa venire a galla un episodio del passato di Emma che lascia tutti senza parole, a cominciare dal promesso sposo. "Qual è la cosa peggiore che hai fatto?".

Nel trailer c'è un taglio sulla risposta. Il fatto non deve essere svelato ma vediamo chiaramente le reazioni dei presenti, Pattinson, Mamoudou Athie ed Alana Haim (anche loro nel cast).

Emma/Zendaya aveva rivelato i dettagli del suo passato in un clima scherzoso ma le immagini del trailer mostrano quanto ci sia poco da scherzare.

Charlie non sembra più così convinto di voler sposare la ragazza che vediamo, poi, in abito nuziale mentre si fa forza con un sorso di whisky.

Una commedia nera?

Una rapida occhiata alla filmografia di Borgli ci induce a credere che The Drama sia tutt'altro che il film sentimentale che ci era stato presentato in principio.

Le pellicole del norvegese, che in anni recenti ha firmato titoli come Dream Scenario e Sick of Myself, ci fanno intuire che anche The Drama potrebbe essere un film molto lontano dalla commedia che il tono leggero del primo trailer lascia immginare.

Tra Emma e Charlie c'è tensione e la storia potrebbe sfociare nel thriller.

C'è poi uno shooting recente di Zendaya e Pattinson per Interview Magazine che ha aggiunto un'ulteriore patina di inquetudine al progetto.

I due attori sono stati fotografati coi volti sbiancati e il trucco sbavato, in una atmosfera che ricorda il classico di Hollywood Che fine ha fatto Baby Jane?.

Che sia un ulteriore indizio per capire qualcosa di più della trama del film?