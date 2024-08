Squid Game 2, il teaser trailer della serie tv Netflix

I nuovi concorrenti di Squid Game 2 indossano le tute verdi numerate e sono pronti per un altro round di letali giochi per bambini. Tra loro c’è anche Gi-hun, o meglio Giocatore 456 (Lee Jung-jae), che dopo aver vinto il premio in denaro alla fine della prima stagione, ha scelto di non partire per gli Stati Uniti ma di partecipare ancora una volta alla competizione. Il teaser trailer della serie tv sudcoreana, pubblicato lunedì 12 agosto da Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), ha offerto un primo sguardo sul dramma che attende gli spettatori. Secondo la sinossi ufficiale, “tra anni dopo aver vinto Squid Game, Giocatore 456 rimane determinato a trovare le persone dietro il gioco e a porre fine al loro sport feroce. Usando questa fortuna per finanziare la sua ricerca, Gi-hun inizia dal posto più ovvio: cerca l’uomo in abito elegante che gioca a ddakji nella metropolitana. Ma quando i suoi sforzi finalmente danno risultati, il percorso verso lo smembramento dell’organizzazione si rivela più letale di quanto immaginasse: per finire il gioco, deve rientrarci”. La seconda stagione, diretta da Hwang Dong-hyuk, arriverà sulla piattaforma di streaming il 26 dicembre, mentre la terza ed ultima stagione uscirà nel 2025. Nel cast Lee Byung-hun, Wi Ha-jun e Gong Yoo riprenderanno i loro ruoli, mentre le new entry includono Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri e Won Ji-an.