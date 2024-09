Citadel: Diana, il trailer e cosa sapere della serie tv Prime Video

Lo show, in sei episodi, è ambientato in una Milano del futuro. Ed è un progetto ambizioso. Costola italiana della serie di successo Citadel, è pensato per fare da trampolino di lancio per spin-off ambientati in diversi Paesi, collegati tra loro per trama e personaggi

Prime Video ha rilasciato il trailer dell'attesissima serie di spionaggio Citadel: Diana, con protagonista Matilda De Angelis nel ruolo di Diana Cavalieri, agente sotto copertura della Citadel che combatte contro un'organizzazione nemica.

Lo show, in sei episodi, è ambientato in una Milano del futuro. Ed è un progetto ambizioso, forse più di ogni altra produzione Prime Video in italiano. Si tratta infatti della costola italiana della serie di successo Citadel, lanciata nell'aprile 2023. Con un'idea ambiziosa: fungere da trampolino di lancio per spin-off ambientati in diversi Paesi, collegati tra loro per trama e personaggi.

Matilda De Angelis nei panni di una spia

Matilda De Angelis, stella nascente del cinema e della tv, ha fatto il suo debutto internazionale in The Undoing di Susanne Bier, al fianco di Nicole Kidman e Hugh Grant. Inoltre, ha recitato con Liev Schrieber nell'adattamento cinematografico del libro di Ernest Hemingway Di là dal fiume e tra gli alberi.

In Citadel: Diana veste i panni di una spia, costretta a muoversi (e a lottare) in una Milano del 2030. Otto anni prima, l'agenzia indipendente di spionaggio globale, che prende il nome di Citadel, è stata annientata da Manticore, potente sindacato nemico che manipola il mondo restando nell'oscurità. Da allora, Diana Cavalieri vive "intrappolata dietro le linee nemiche agendo come talpa", come afferma la sinossi. La sua unica via d'uscita è affidarsi a un alleato del tutto inaspettato, Edo Zani, erede di Manticore Italia e figlio di Ettore, a capo dell'organizzazione italiana, in lizza per la leadership del sindacato insieme ad altre famiglie europee.