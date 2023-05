Citadel, cosa c'è da sapere sulla serie TV prodotta dai fratelli Russo

Venerdì 28 aprile sono approdati in streaming su Prime Video (visibile anche tramite Sky Q e Sky Glass) i primi due episodi della spy story prodotta dai fratelli Russo (il duo dietro "Endgame"). Ogni venerdì uscirà un nuovo episodio di quella che si rivela essere la produzione dal budget tra i più stellari della storia: quasi 300 milioni di dollari. I protagonisti dello show sono Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, che interpretano rispettivamente gli agenti segreti Mason Kane e Nadia Sinh

Venerdì 28 aprile sono approdati in streaming su Prime Video (visibile anche tramite Sky Q e Sky Glass) i primi due episodi di Citadel, una delle serie televisive più attese dell'anno.

Si tratta della spy story prodotta dai fratelli Russo (Joe e Anthony, il duo dietro Endgame) e ogni venerdì arriverà un nuovo episodio.

In queste ore Citadel è sulla bocca di tutti, quindi scopriamo ciò che bisogna assolutamente sapere su questo show. Partendo dal fatto che si tratta di una delle produzioni dal budget più stellare della storia del piccolo schermo: quasi 300 milioni di dollari sono stati stanziati per produrre Citadel...

Ma perché questa serie TV fa così gola al grande pubblico? Soprattutto per via dei due produttori, i Russo Brothers: i registi di serie leggendarie come Arrested Development e Community, oltre che di film del calibro di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, Joe e Anthony Russo appunto, attirano un’enorme fanbase.



Da Richard Madden a Priyanka Chopra Jonas fino a Stanley Tucci, il cast è stellare I protagonisti sono Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, nel ruolo dei due agenti segreti protagonisti ai quali, come vedremo, è stata cancellata la memoria.

Presenti nel cast anche Stanley Tucci e Lesley Manville (che interpreta la principessa Margaret nell'ultima stagione di The Crown), per coronare un “progettino” che si preannuncia già un cult con soli due episodi già trasmessi.

Gli interpreti principali sono Madden (Bodyguard), Chopra Jonas (Quantico), Stanley Tucci (Fortitude), poi c’è la nominata all'Oscar Lesley Manville (Il filo nascosto), Osy Ikhile (The Legend of Tarzan), Ashleigh Cummings (NOS4A2), Roland Møller (Land of Mine - Sotto la sabbia) e Caoilinn Springall.

Gli agenti segreti Mason Kane e Nadia Sinh Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas interpretano rispettivamente Mason Kane e Nadia Sinh, gli agenti segreti che facevano parte dell'agenzia indipendente di spionaggio messa a titolo, Citadel, nata per proteggere i cittadini ma distrutta dagli agenti di Manticore.

Mason e Nadia sono gli unici due sopravvissuti alla strage di tutti gli agenti segreti di Citadel. Nella serie TV li troveremo otto anni più tardi, quando un loro ex collega (Bernard, interpretato da Stanley Tucci) li contatterà per arruolarli in una missione pericolosissima per sbarazzarsi di Manticore.

I protagonisti soffrono di amnesia Mason Kane e Nadia Sinh non ricordano quasi nulla di quanto è accaduto in passato. Il motivo è legato a uno choc: hanno perso la memoria per un trauma (sia fisico che mentale). Ricordano solamente di quando si sono incontrati l'ultima volta: rievocano solo i momenti prima di una terribile esplosione di un treno. Il primo trailer ufficiale del film sarebbe dovuto uscire poco dopo il tragico incidente ferroviario avvenuto mesi fa in Grecia, motivo per cui si è deciso di ritardarne la pubblicazione. Una sfida doppia per i protagonisti Per Mason e Nadia si parla di una duplice sfida: da una parte c'è la missione per combattere i nemici, mentre dall'altra parte c'è il loro scopo personale, quello di scavare nei ricordi per riuscire a riappropriarsi del passato. Questi due obiettivi sono comunque indissolubilmente legati tra loro, dato che ricordare ciò che è accaduto è fondamentale per trovare le risposte necessarie per salvare il pianeta dalla costituzione di un nuovo ordine mondiale.

Citadel, una serie rivoluzionaria La nuova serie Citadel ha debuttato venerdì 28 aprile. Il rilascio è settimanale, con l'uscita di un episodio nuovo ogni venerdì fino al 26 maggio.

Gli executive producer della serie sono Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Otstot e Scott Nemes per AGBO, con lo showrunner ed executive producer David Weil. Josh Appelbaum, André Nemec, Jeff Pinkner e Scott Rosenberg sono executive producer per Midnight Radio. Nel ruolo di executive producer ci sono anche Newton Thomas Sigel e Patrick Moran.

Parliamo di una serie televisiva innovativa perché non si tratta di uno show isolato bensì di un universo in cui confluiranno altre serie con storie interconnesse, girate in territori differenti. Sarà dunque un franchise globale, e alcune serie sono già in produzione in Italia e in India, con attori come Matilda De Angelis, Varun Dhawan e Samantha Ruth Prabhu. Si profila quindi come un progetto ambizioso con cui la piattaforma di streaming Prime Video intende attirare milioni di spettatori in tutto il mondo.

Una miniserie da sei episodi Citadel è composta da sei episodi, dunque si tratta di una miniserie. Questa rappresenterà il primo capitolo di una saga che sarà arricchita da molti spin-off internazionali. Nei piani di Joe e Anthony Russo (che qui si avvalgono del lavoro dello showrunner David Weil, famoso per la serie televisiva Hunters) il franchise dovrebbe articolarsi in numerose serie locali. Oltre a essere già entrate in produzione la versione italiana e quella indiana, dovrebbe iniziare presto anche la produzione della serie messicana.

