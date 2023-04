Citadel, nuovo trailer dell’attesissima serie Prime Video

Suspense, azione e spy-story nella nuova serie, disponibile dal prossimo 28 aprile (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) Condividi

È annunciato per il prossimo 28 aprile lo start di Citadel, la nuova serie Amazon Prime Video (sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Al momento, è uno dei titoli più attesi della stagione e il nuovo trailer sta incrementando l'hype del prodotto di genere spy/action. La campagna di marketing per questa serie è curata in ogni aspetto e da questo si evince che la produzione ha elevate aspettative in merito. Molte delle speranze sono affidate ai due protagonisti, Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, valore aggiunto per il prodotto.

Il nuovo trailer di Citadel Ogni trailer diffuso di Citadel è stato contrassegnato da un nome. Quello che è stato pubblicato nelle ultime ore si chiama Myth e mostra ancora una volta i due protagonisti in azione. Gli ingredienti per diventare un fenomeno di culto, così come si evince anche da questa breve clip, ci sono tutti. C’è la suspense, c’è il thriller, c’è l’avventura e c’è la spy story: tutti elementi che si sposano e si coniugano all’interno della trama di Citadel per renderlo qualcosa di unico nel panorama seriale mondiale. L’ambizione è stata elevata e non sempre il tentativo di tenere insieme elementi così diversi riesce con successo. Per quanto gli ingredienti siano quelli più appetibili, infatti, trovare la quadra con il giusto equilibrio non è semplice: il rischio è quello di strafare, di creare un mix incomprensibile. Ma il plus di Citadel sembra essere proprio questo, ossia aver trovato la chiave giusta per tenere insieme tutti questi ingredienti senza farli “impazzire”. È questo quello che emerge dal trailer e che si percepisce dalle prime informazioni che sono state divulgate sulla serie. approfondimento Citadel, nuovo trailer della serie TV dei Fratelli Russo

La sinossi di Citadel A poco più di 10 giorni dal suo rilascio, Citadel ha una sinossi ufficiale che accompagna il futuro pubblico alla comprensione della sua trama: "Otto anni fa, Citadel è caduta: l'agenzia indipendente di spionaggio internazionale, nata con lo scopo di difendere la sicurezza di tutti, è stata distrutta dagli agenti di Manticore, una potente associazione che nell'ombra manipola il mondo. Con la caduta di Citadel, tutti i ricordi degli agenti scelti Mason Kane (Richard Madden) e Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) sono stati cancellati, ma loro sono riusciti miracolosamente a salvarsi. Da allora sono rimasti nascosti, costruendosi una nuova vita e nuove identità, entrambi ignari del proprio passato". Qualcosa cambia, però, quando "Mason viene rintracciato da un suo ex collega di Citadel, Bernard Orlick (Stanley Tucci), che ha disperatamente bisogno del suo aiuto per impedire a Manticore di stabilire un nuovo ordine mondiale. Mason si mette alla ricerca della sua ex collega Nadia, e le due spie intraprendono una missione che li porta in giro per il mondo nel tentativo di fermare Manticore, questo mentre devono fare i conti con una relazione costruita su segreti, bugie e un amore pericoloso ma senza tempo".