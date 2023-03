Citadel, nuovo trailer della serie TV dei Fratelli Russo

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



È uscito un nuovo trailer di Citadel, l’attesissima serie televisiva che debutterà il 28 aprile su Prime Video, con un nuovo episodio ogni venerdì fino al 26 maggio.

Si tratta della serie di spionaggio ad alta tensione prodotta dai Fratelli Russo, con protagonisti Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas. Presenti nel cast anche Stanley Tucci e Lesley Manville (che interpreta la principessa Margaret nell'ultima stagione di The Crown), per coronare un “progettino” che si preannuncia già cult.

La produzione esecutiva è affidata ad AGBO dei Fratelli Russo e allo showrunner David Weil. Citadel sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.



Potete guardare il nuovo trailer ufficiale di Citadel nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas sono gli agenti segreti Mason Kane e Nadia Sinh

Citadel è una serie molto attesa, specialmente da parte dei fan dei registi di serie leggendarie come Arrested Development e Community e di film del calibro di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, Joe e Anthony Russo appunto.



I protagonisti, Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, interpretano rispettivamente Mason Kane e Nadia Sinh, due agenti segreti che facevano parte dell'organizzazione messa a titolo: Citadel.

Questa organizzazione è finalizzata a preservare la sicurezza di tutto il mondo ma cadrà in mano a un'associazione di stampo criminale che si chiama Manticore.

Mason Kane e Nadia Sinh sono gli unici due sopravvissuti alla strage di tutti gli agenti segreti di Citadel. Nella serie TV li troveremo otto anni più tardi, quando un loro ex collega (Bernard, interpretato da Stanley Tucci) li contatterà per arruolarli in una missione pericolosissima per sbarazzarsi di Manticore.