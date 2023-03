Citadel, la serie TV con Richard Madden e Priyanka Chopra

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissima serie televisiva diretta dai fratelli registi che sono passati alla storia per serie come “Arrested Development” e “Community”, oltre che per film del calibro di “Avengers: Infinity War” e “Avengers: Endgame”. In "Citadel", in arrivo il 28 aprile su Prime Video, i protagonisti sono Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas

È uscito il trailer ufficiale di Citadel, la serie televisiva diretta dai fratelli Russo che vede come protagonisti Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas.

Questo progetto è attesissimo, dato che arriva dopo parecchi anni di grande attesa da parte dei fan dei registi di serie leggendarie come Arrested Development e Community e di film del calibro di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.



In queste ore è stato pubblicato il trailer che rivela le prime indiscrezioni, dato che fino a ieri il progetto era top secret. L'unica cosa che era data sapere al pubblico era il filone cui la nuova serie di Joe e Anthony Russo apparteneva: tutti quanti ci aspettavamo un thriller di spionaggio, e infatti anche il video che anticipa ciò che vedremo nella serie conferma le aspettative.



Nel trailer viene rivelato che gli attori protagonisti, Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, interpretano rispettivamente Mason Kane e Nadia Sinh, due agenti segreti che facevano parte dell'organizzazione messa titolo: Citadel.

Questa organizzazione finalizzata a preservare la sicurezza di tutto il mondo, tuttavia cadrà in mano a un'associazione di stampo criminale che si chiama Manticore.



Potete guardare il trailer ufficiale della serie televisiva Citadel, in arrivo il 28 aprile su Prime Video, nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



I protagonisti sono gli unici sopravvissuti alla strage degli agenti di Citadel

Mason Kane e Nadia Sinh sono gli unici due sopravvissuti alla strage di tutti gli agenti segreti di Citadel. Li troveremo otto anni più tardi, quando un loro ex collega (Bernard, interpretato dal grande Stanley Tucci) li contatterà per arruolarli in una missione pericolosissima per sbarazzarsi di Manticore.



Mason Kane e Nadia Sinh non ricordano quasi nulla di quanto è successo in passato poiché hanno perso la memoria per il trauma (sia fisico che mentale). Ricordano però di essersi incontrati l'ultima volta, appena prima che un treno esplodesse. Da notare è come questo trailer dovesse uscire la scorsa settimana ma è stato rimandato a causa del tragico incidente ferroviario avvenuto in Grecia.



La sfida non è soltanto quella di sbaragliare i nemici ma anche di scavare nei ricordi

Per i due protagonisti la sfida è doppia: da un lato c'è la missione che vuole sbaragliare i nemici, dall'altro c'è il loro obiettivo personale (che inoltre diventa imprescindibile dalla missione di sconfiggere i nemici), quello di scavare nei ricordi e riappropriarsi del passato. Ricordare quanto è accaduto diventerà fondamentale per trovare le risposte che servono loro per salvare l'intero pianeta dalla costituzione di un nuovo ordine mondiale.



Un budget stratosferico di ben 185 milioni di dollari per produrre sei episodi

Citadel, in arrivo il 28 aprile su Prime Video, è composta da sei episodi che sono costati una cifra stratosferica: si parla infatti di un budget di bene 185 milioni di dollari.

Questa serie dovrebbe rappresentare il primo capitolo di una saga che pare verrà arricchita da svariati spin-off internazionali.

Nei piani di Joe e Anthony Russo (che qui si avvalgono del lavoro dello showrunner David Weil, famoso per la serie tv Hunters) il franchise dovrebbe articolarsi in numerose serie locali. È in lavorazione la versione italiana, che vede protagonista l'attrice nostrana Matilda De Angelis, così come è già in cantiere quella indiana. Dovrebbe cominciare presto anche la produzione della serie messicana.



Il cast è capitato da Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas

Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas sono i grandi protagonisti di Citadel, tuttavia l'intero cast è notevole.

Sono presenti sul set Lesley Manville (che interpreta la principessa Margaret nell'ultima stagione di The Crown), Osy Ikhile e Ashleigh Cummings, tra gli altri.



Trovate il trailer di Citadel nel video in testa a questo articolo.