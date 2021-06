Priyanka Chopra e Megan Rapinoe testimonial di Victoria's Secret

La modella, attrice e cantante indiana e la calciatrice statunitense sono due delle sette donne famose per i risultati ottenuti in svariati settori e non per le loro curve a cui gli “Angeli” del brand passano il testimone. Una svolta per il marchio di lingerie statunitense, che ridefinisce totalmente il proprio mondo. Varando un nuovo canone di sensualità in cui le curve sono adesso quelle della "scatola cranica", sinonimo di cervello. Al centro, finalmente, quello che vogliono le donne, non gli uomini