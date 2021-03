Oscar 2021: Nick Jonas e Priyanka Chopra annunceranno le nomination

Il 15 marzo spetterà sia al cantante e attore statunitense sia alla attrice, modella e cantante indiana (nonché moglie di lui) l’annuncio delle candidature ai 93° Oscar. La cerimonia di consegna dei premi è prevista per il 25 aprile

Il 15 marzo saranno Nick Jonas e Priyanka Chopra ad annunciare le attesissime nomination della 93° edizione degli Oscar: il cantante e attore statunitense assieme alla attrice, modella e cantante indiana (che è sposata con lui dal 2018) annunceranno la composizione delle varie cinquine con le relative candidature decise dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

I candidati in tutte e 23 le categorie saranno rivelati durante una presentazione live che si svilupperà in due parti, a partire dalle ore 14 (ora italiana).

L’annuncio delle nomination si potrà seguire su Oscar.com, Oscars.org e sulle piattaforme digitali dell'Academy.

La 93° cerimonia di consegna delle prestigiosissime statuette si svolgerà domenica 25 aprile, trasmessa negli Stati Uniti su ABC in presenza (in contemporanea da vari luoghi, come ha riportato Variety, compreso il consueto Dolby Theatre di Los Angeles).



Le nomination che verranno annunciate alle 14.19 (ora italiana):



Si partirà dalle statuette agli attori non protagonisti, annunciate nella prima parte, per un conto alla rovescia pieno di suspense che ci porterà poi nella seconda, quella in cui scopriremo le candidature più coinvolgenti, ossia quelle degli attori protagonisti, del miglior film e regia. Nella prima parte dell'annuncio, saranno svelate le cinquine dei seguenti premi: • Actor in a Supporting Role (Oscar al miglior attore non protagonista)

• Actress in a Supporting Role (Oscar alla miglior attrice non protagonista)

• Costume Design (Oscar ai migliori costumi)

• Music (Original Score) (Oscar alla miglior composizione originale)

• Animated Short Film (Oscar al miglior cortometraggio d'animazione)

• Live Action Short Film (Oscar al miglior cortometraggio)

• Sound (Oscar al miglior sonoro)

• Writing (Adapted Screenplay) (Oscar alla migliore sceneggiatura non originale)

• Writing (Original Screenplay) (Oscar alla migliore sceneggiatura originale)

Dalle 14.30 in avanti, non prendete appuntamenti perché l'hype sarà alle stelle (e con stelle intendiamo proprio quelle di Hollywood). Nella seconda parte dell'annuncio, Nick Jonas e Priyanka Chopra ci riveleranno i nomi candidati all'Academy Award per i migliori attori protagonisti, film e regia, tra gli altri. Ecco tutte le categorie che dalle 14.31 (per l'esattezza) saranno svelate:



• Actor in a Leading Role (Oscar al miglior attore)

• Actress in a Leading Role (Oscar alla miglior attrice)

• Animated Feature Film (Oscar al miglior film d'animazione)

• Cinematography (Oscar alla migliore fotografia)

• Directing (Oscar al miglior regista)

• Documentary Feature (Oscar al miglior documentario)

• Documentary Short Subject (Oscar al miglior cortometraggio documentario)

• Film Editing (Oscar al miglior montaggio)

• International Feature Film (Oscar al miglior film in lingua straniera)

• Makeup and Hairstyling (Oscar al miglior trucco)

• Music (Original Song) (Oscar alla migliore canzone)

• Best Picture (Oscar al miglior film)

• Production Design (Oscar alla migliore scenografia)

• Visual Effects (Oscar ai migliori effetti speciali)