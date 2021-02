Victoria's Secret chiuderà fino a 50 negozi nel 2021 in Usa e Canada

Vento di burrasca su Victoria's Secret. L Brands ha infatti annunciato che nel 2021 chiuderà fino a 50 negozi tra Stati Uniti e Canada. Il noto marchio di lingerie, che ha fatto fortuna grazie anche ai suoi splendidi “angeli” in passerella , continua a ridimensionarsi. Se per anni le meravigliose e scenografiche sfilate con le più belle top model del momento hanno lasciato un segno, ormai i tempi sono cambiati .

Duro colpo dalla pandemia

A dare il colpo più duro è stata ovviamente la pandemia, che aveva pesantemente colpito il marchio anche nel 2020, con la chiusura di 241 punti vendita. Si deve andare indietro al 2019 per ritrovare lo splendore del brand di intimo che all’epoca aveva in totale 1100 punti vendita tra i due Paesi. Il futuro del marchio resta ancora incerto dopo il fallito tentativo di scorporo da parte dell'azienda di moda dell'Ohio. "Nei prossimi sei mesi - si legge in un comunicato di L Brands - tenteremo di separare le due attività attraverso uno scorporo o una vendita".