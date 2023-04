Citadel, svelato il nuovo trailer della serie

Prime Video ha presentato in una location esclusiva e segreta a Londra la premiere mondiale di Citadel, la nuova serie di casa Amazon in uscita il 28 aprile e dal sapore adrenalinico Condividi

Mancano pochi giorni al debutto della nuova serie firmata Prime Video Citadel. In uscita il 28 aprile sulla piattaforma streaming, Citadel è una serie di spionaggio ad alta tensione, che sembra essere pronta a introdurre un nuovo tipo di franchise sullo schermo, con storie interconnesse che attraversano il globo. Se già l’attesa degli amanti del genere era grande, non può che essere cresciuta dopo l’esclusiva premiere mondiale che Prime Video ha ospitato per Citadel in una location segreta a Londra.

Citadel, l’esclusiva premiere a Londra Non è solo una nuova serie Prime Video: Citadel promette di rivoluzionare i prodotti sullo schermo, con un racconto che viaggia attraverso il globo. È questo che è stato presentato alla premiere tenutasi in esclusiva a Londra, alla quale hanno partecipato i componenti del cast, a partire dai più conosciuti Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas, Stanley Tucci, Lesley Manville. Al loro fianco, hanno sfilato sul red carpet anche Ashleigh Cummings, Roland Møller, Osy Ikhile e Caolinn Springall, gli executive producer Anthony Russo, Joe Russo e Angela Russo-Otstot, e lo showrunner ed executive producer David Weil. Alla premiere globale di Londra ha partecipato anche l’attrice Matilda De Angelis, protagonista del capitolo Italiano di Citadel, la showrunner Gina Gardini, Marco Azzani, Country Director Prime Video Italia, e Davide Nardini, Head of Scripted Originals, Prime Video Italia. A fare da sfondo alla premiere mondiali, è stato il teatro Royal Drury Lane, trasformato in un evento esperienziale, che ha reso concreta l’organizzazione di spionaggio al centro della nuova serie, Citadel. Dopo essere stati accolti in un finto pub, gli ospiti hanno dovuto attraversare una porta segreta verso un nascondiglio sotterraneo. Solo seguendo le indicazioni di Bernard Orlick, personaggio interpretato da Stanley Tucci, hanno potuto giungere al teatro, dove hanno assistito al nuovo trailer della serie.

Citadel, la trama della serie rivoluzionaria La nuova serie Citadel debutterà venerdì 28 aprile e ogni venerdì fino al 26 maggio verrà pubblicato un nuovo episodio. Al centro della rivoluzionaria serie tv c’è la caduta di Citadel, un’agenzia indipendente di spionaggio internazionale, distrutta ormai 8 anni prima dagli agenti di Manticore, una associazione che agisce nell’ombra per manipolare il mondo. Dopo che tutti i loro ricordi sono stati cancellati, Mason Kane (Richard Madden) e Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) si sono costruiti una nuova vita ignari del proprio passato, con cui presto però dovranno fare i conti. Executive producer della serie sono Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Otstot e Scott Nemes per AGBO, con lo showrunner ed executive producer David Weil. Josh Appelbaum, André Nemec, Jeff Pinkner e Scott Rosenberg sono executive producer per Midnight Radio. Nel ruolo di executive producer ci sono anche Newton Thomas Sigel e Patrick Moran. Citadel non è però una serie isolata, ma è un universo nel quale confluiranno altre serie seguenti ricche di storie interconnesse. Altri episodi sono già in produzione in Italia e in India, con attori come Matilda De Angelis, Varun Dhawan e Samantha Ruth Prabhu.