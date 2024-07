The Bear 3, Jeremy Allen White taglia un calamaro sul set in Danimarca

Serie TV

The Bear 3, il cast della serie con Jeremy Allen White alla première

Il cast della pluripremiata serie ambientata a Chicago si è riunito a Los Angeles per un appuntamento speciale alla vigilia del debutto in tv negli States degli episodi della terza stagione. Jeremy Allen White, che dà il volto al protagonista, lo chef Carmy, divide i flash coi suoi compagni di brigata, tutti non meno amati di lui. Ecco gli scatti della serata in onore dello show all'El Capitan Theatre

I protagonisti di The Bear, con Jeremy Allen White in testa, tornano nella cucina del loro ristorante di Chicago per dare seguito alle avventure iniziate sul piccolo schermo nel 2022. La terza stagione dello show, in streaming in Italia dal 14 agosto su Disney +, visibile anche su Sky Q e Now tramite la App Smart Stick, è stata celebrata con una speciale première a Los Angeles all'El Capitan Theatre di Hollywood. Qui gli ospiti della serata in uno scatto di gruppo

Jeremy Allen White è stato il più fotografato a Hollywood nella notte di festa organizzata alla vigilia del debutto dello show in tutto il mondo. La terza stagione della serie ha debuttato negli USA in streaming su Hulu il 26 giugno, con un giorno di anticipo rispetto al 27 giugno, la data annunciata nei trailer