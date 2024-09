Hanno Ucciso l'Uomo Ragno, lo speciale sulla serie tv sugli 883. VIDEO

L'11 ottobre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, arriva Hanno ucciso l'uomo ragno - La leggendaria storia degli 883. Ecco il video con lo speciale in cui andiamo alla scoperta dei segreti della serie Sky Original che racconta l'ascesa del duo formato da Max Pezzali e Mauro Repetto

Per ingannare l’attesa dei fan del duo musicale tra i più famosi della storia delle sette note italiane, ecco il video (che trovate in alto, in testa a questo articolo) con lo speciale in cui andiamo alla scoperta dei segreti della serie Sky Original.

Hanno ucciso l'uomo ragno - La leggendaria storia degli 883 racconta l'ascesa del duo formato da Max Pezzali e Mauro Repetto



“È qualcosa di semplicemente incredibile per me: vedere dei ragazzi che stanno interpretando me e Mauro è quasi surreale”, sentiamo dire da Max Pezzali nel video dello speciale. “Ci sono dei momenti in cui mi vedo perfettamente in loro e dico: ‘è straniante!’ È una cosa che mi esalta tantissimo”, prosegue il musicista.



Anche la fedeltà alla storia per ciò che riguarda lo sfondo, ossia la città di Pavia (che è la vera città natale di Max Pezzali e Mauro Repetto) fa la differenza, come fa notare Pezzali: “Vedere anche la nostra città come sfondo rende ancora più realistico e più vero il tutto. Non sarebbe mai nato quello che abbiamo fatto io e Mauro se non fosse successo qui. Davvero una grandissima emozione, non vedo l’ora poi di vedere come diventerà il risultato finale”.



Non solo Max Pezzali ma anche Francesco Agostini, uno degli sceneggiatori, parla di Pavia: “Quello che abbiamo raccontato è che a Pavia in estate non succede nulla, la gente preferisce morire piuttosto che stare a Pavia d’estate. Ma se resisti, possono succedere cose straordinarie”.



