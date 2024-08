The Legend of Vox Machina, le prime immagini della terza stagione

In primo piano nelle nuove immagini ci sono personaggi secondari come il mago umano Gilmore: saranno molti, i non protagonisti ad avere un ruolo di prim'ordine nella stagione 3

La prima stagione di The Legend of Vox Machina è stata un successo: il pubblico mainstream l'ha adorata, superando ogni aspettativa. A differenza di quella prima stagione, che non era stata pensata per avere un proseguo, la seconda è stata però un rischio. Si è infatti conclusa con un colpo di scena che solo ulteriori episodi potranno spiegare. La conferma della serie da parte di Amazon ha dunque fatto tirare ai fan un sospiro di sollievo.

The Legend of Vox Machina 3 uscirà il 3 ottobre su Prime Video, e le prime immagini ottenute in esclusiva da Eintertainment Weekly hanno decisamente alzato l'asticella.

Cosa aspettarsi da The Legend of Vox Machina 3

La terza stagione di The Legend of Vox Machina concluderà l'arco narrativo del Conclave Cromatico, cominciato quando un'improbabile alleanza di draghi cromatici ha lanciato l'assalto al mondo di Exandria, dando il via a un complotto per impadronirsi della terra.

Travis Willingham e Sam Riegel tornano a dar voce al barbaro goliath Grog e al bardo gnomo Scanlan, due dei membri principali della squadra Vox Machina, composta anche dalla ranger mezzelfa Keyleth (Marisha Ray), dalla chierica gnoma Pike (Ashley Johnson), dal pistolero steampunk Percy (Taliesin Jaffe) e dai gemelli mezzelfi Vex'ahlia (Laura Bailey) e Vax'ildan (Liam O'Brien).

"La terza stagione lascerà il segno", ha anticipato Willingham. "Metterà alla prova i singoli personaggi ma anche le relazioni, familiari e romantiche. Comincerà inoltre a mostrare le spaccature di una famiglia che sente le pressioni del mondo e delle cose fuori dal regno Exandria. Questa è la prima stagione in cui non tutto finirà come è cominciato".