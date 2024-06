The Legend Of Vox Machin, fuori il teaser trailer della 3 stagione

Per i fan del fantasy La Leggenda di Vox Machina (The Legend of Vox Machina) è arrivata una bellissima novità: Prime Video ha comunicato che il 3 ottobre uscirà la terza stagione e sarà composta da 12 episodi. In attesa dell’arrivo del nuovo capitolo della serie di Critical Role e Titmouse, acclamata da pubblico e critica, la piattaforma ha rilasciato un teaser trailer.

La trama

La serie racconta gesta e disavventure di un gruppo di avventurieri noto come "Vox Machina": una disorganizzata squadra di chiassosi e sgangherati sbandati che si sono trasformati in mercenari in cerca di gloria e fortuna nel continente di Exandria. Nel momento in cui il male minaccia il reame, il gruppo capisce di essere in realtà l’unico in grado di riportare la giustizia. Nella terza stagione tutto è ancora in gioco. La banda deve cercare di sopravvivere e di salvare i propri cari, Tal'Dorei e tutta Exandria.