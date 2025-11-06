KPop Demon Hunters 2 uscirà su Netflix nel 2029

I film d'animazione richiedono molto tempo per essere realizzati: ecco perché, tra il primo e il secondo film, sono stati ipotizzati quattro anni. La notizia del sequel è stata data in esclusiva da Bloomberg ma, ad oggi, Netflix e Sony non hanno rilasciato dichiarazioni

KPop Demon Hunters avrà un sequel, ma l'attesa sarà più lunga del previsto.

Cosa sappiamo sul ritorno di KPop Demon Hunters

Netflix e Sony hanno finalizzato l'accordo per un altro film di KPop Demon Hunters, con l'intenzione di distribuire il sequel nel 2029, come riportato in esclusiva da Bloomberg. I film d'animazione, infatti, richiedono molto tempo per essere realizzati: ecco perché, tra il primo e il secondo film, sono stati ipotizzati quattro anni.

Film musicale animato con protagonista un fittizio gruppo di K-pop tutto al femminile, KPop Demon Hunters racconta la storia delle Huntr/x, popstar che - quando non sono sul palco - proteggono il mondo dai demoni. Approdato su Netflix (ma visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), è diventato il film più popolare di sempre della piattaforma di streaming. Mentre tre dei brani originali che compongono la colonna sonora - Golden, Your Idol e Soda Pop - sono stati tra i pilastri della classifica Hot 100 di Billboard e potrebbero persino essere nominati ai prossimi Grammy Awards.

KPop Demon Hunters è stato un tale fenomeno che Netflix, in genere restia a proiettare i suoi film al cinema, ha deciso di farlo. E di pubblicare in streaming una versione karaoke. Nel primo weekend d'uscita nelle sale cinematografiche, il film ha incassato circa 18 milioni di dollari in due giorni. Ad Halloween, ha incassato ulteriori 5-6 milioni. Un successo tale, in streaming come in sala, che la co-regista Maggie Kang, che ha diretto il film insieme a Chris Appelhans, ha subito espresso il desiderio di un sequel. Desiderio che, ora, è diventato realtà.