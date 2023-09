Oppenheimer, i look indossati dagli attori sono specchio di un’epoca

4/22 ©Webphoto

Ecco come si vestono gli uomini di scienza: questa è una delle scene iniziali, la scena in cui Oppenheimer teme che il suo idolatrato Niels Bohr (Kenneth Branagh) mangi la mela in cui lui ha iniettato del potassio. La mela non è per Bohr, era per il suo professore (ma Oppenheimer si pente anche di quel tentato avvelenamento, infatti corre a salvare in extremis la situazione). Gli uomini di scienza sono vestiti in maniera più d’antan di quanto non fossero gli altri, con panciotti, orologi da taschino attaccati con catenelle, cravattini. E vestono nuance scure



