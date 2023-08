Oppenheimer, il dietro le quinte del film di Christopher Nolan. VIDEO

Nelle scorse ore è uscito il video che mostra il behind the scene di Oppenheimer, il film biografico diretto da Christopher Nolan da poco arrivato anche nei cinema italiani (e anche da noi al centro di un enorme successo al botteghino, nonostante non si possa inserire nella tendenza #barbenheimer, dato che da noi Barbie è uscito lo scorso luglio ed è stato già guardato in sala dalla stragrande maggioranza degli spettatori). Universal Pictures ha condiviso il dietro le quinte che mostra backstage ufficiale, scene inedite e interviste al regista Nolan, alla produttrice Emma Thomas e agli attori, tra cui naturalmente il protagonista Cillian Murphy, il quale impersona il fisico americano messo a titolo. Per festeggiare l'arrivo del film nelle sale nostrane, Universal Pictures International Italy ha rilasciato la versione del dietro le quinte con i sottotitoli italiani.

Nolan parla di "uno dei momenti più importanti del XX° secolo”

“Il Trinity Test e la rivelazione della prima esplosione atomica al mondo è stato uno dei momenti più importanti del XX° secolo”, sentiamo affermare dal regista in questo video (che trovate in fondo a questo articolo).

Oppenheimer è un thriller storico, girato in IMAX con tecnologie all’avanguardia, che mostra al pubblico la storia tanto avvincente quanto paradossale di un nuovo Prometeo, di colui che deve “rischiare di distruggere il mondo per poterlo salvare”. Tratto dal libro vincitore del premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer scritto a quattro mani da Kai Bird e Martin J. Sherwin, il film è prodotto da Emma Thomas, Charles Roven di Atlas Entertainment e Christopher Nolan.

Oppenheimer è girato sia in IMAX 65mm che in pellicola di grande formato 65mm che include, per la prima volta in assoluto nella storia, sezioni in fotografia analogica IMAX in bianco e nero.