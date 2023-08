Robert Oppenheimer, storia del fisico che ha creato bomba atomica FOTO

7/10 ©Getty

Il potenziale delle nuove armi nucleari preoccupò non poco gli scienziati. Lo stesso Oppenheimer, che dopo il bombardamento su Hiroshima era stato accolto da una folla di colleghi entusiasti per il risultato, rifletté in seguito sui rischi della bomba atomica e decise di scrivere una lettera al Segretario della guerra, in cui dichiarò che "la sicurezza di questa nazione non si può basare completamente o principalmente sulle sue abilità tecniche o scientifiche, ma solo sulla capacità di rendere impossibili future guerre". (In foto: la bomba sganciata su Nagasaki)