BAFTA TV Awards 2024, la lista completa con tutti i vincitori

I BAFTA Awards, consegnati domenica 12 maggio, hanno riservato più di qualche sopresa. The Crown e Black Mirror non hanno ricevuto alcun premio, mentre per Succession è stato premiato Matthew Macfadyen. Miglior attore non protagonista, Macfadyen non ha però partecipato alla premiazione andata in scena alla Royal Festival Hall di Londra: Helena Bonham Carter, che ha presentato la categoria, ha quindi lasciato il palco con l'iconica maschera dorata dei BAFTA (con la promessa che gliel'avrebbe portata). Tra le miglior serie internazionali, nessuna statuetta alle super favorite. Ad aggiudicarsi il BAFTA Award è stata la francese Class Act, decisamente meno conosciuta. Jasmine Jobson ha vinto un BAFTA come Miglior attrice non protagonista per Top Boy (premiata anche come Migliore serie drammatica), Timothy Spall è stato eletto Migliore attore protagonista per The Sixth Commandment.

BAFTA Awards 2024, le migliori serie e i migliori attori

Migliore serie drammatica

Top Boy (ha trionfato su The Gold, Happy Valley e Slow Horses)

Miglior serie internazionale

Class Act (le altre candidate erano The Bear, Beef - Lo scontro, The Last of Us, Love & Death, Succession)

Miglior miniserie

The Sixth Commandment (le altre candidate erano Best Interests, Demon 79 - Black Mirror, The Long Shadow)

Miglior attrice protagonista

Sarah Lancashire per Happy Valley (ha superato Anjana Vassan per Black Mirror, Anne Reid per The Sixth Commandment, Bella Ramsey per The Last of Us, Helena Bonham Carter per Nolly e Sharon Horgan per Best Interests)

Miglior attore protagonista

Timothy Spall per The Sixth Commandment (ha superato Brian Cox per Succession, Dominic West per The Crown, Kane Robinson per Top Boy, Paapa Essiedu per The Lazarus Project, Steve Coogan per The Reckoning)

Miglior attrice non protagonista

Jasmine Jobson per Top Boy (ha superato Elizabeth Debicki e Lesley Manville per The Crown, Harriet Walter per Succession, Nico Parker per The Last of Us e Siobhan Finneran per Happy Valley)

Miglior attore non protagonista

Matthew MacFadyen per Succession (ha superato Amit Shah per Happy Valley,

Éanna Hardwick per The Sixth Commandment, Harris Dickinson per A Murder at the End of the World, Jack Lowden per Slow Horses e Salim Daw per The Crown)