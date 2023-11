A Murder at the End of the World, i dettagli della serie mystery

A Murder at the End of the World sta riscuotendo un enorme successo, merito di una trama mystery assai succulenta, di un cast stellare che riunisce sullo stesso set Emma Corrin (l’attrice che interpreta la principessa Diana nella quarta stagione di The Crown) e il divo di Hollywood Clive Owen, e di tanti altri motivi (che analizzeremo assieme in questo articolo). Corrin recita nei panni di Darby Hart, mentre Clive Owen si cala nel ruolo di Andy. Tra un'investigatrice dilettante della generazione Z, un assassino, colpi di scena e dettagli succulenti, le ragioni dello strepitoso successo di questo show sono tante. E tutte molto valide. A Murder at the End of the World è una miniserie che ha debuttato lo scorso 14 novembre su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Emma Corrin è la protagonista, alias Darby Hart. È una detective dilettante della generazione Z, e un’abilissima hacker. Lei e altre otto persone vengono invitate da un miliardario solitario in una località affascinante e misteriosa. L’invito è per un “ritiro esclusivo”. Ma a un tratto uno dei nove ospiti verrà ritrovato morto, ed è a quel punto che Derby dovrà fare di tutto per dimostrare che si tratta di omicidio. L’investigatrice ha i minuti contati poiché deve scoprire velocemente la verità prima che l’omicida colpisca ancora. Una storia che ricorda moltissimo quelle nate dalla penna della grande maestra del mystery, ossia Agatha Christie. Lo schema che prevede lo stesso luogo in cui vengono invitati da un misterioso anfitrione una molteplicità di personaggi differenti, infatti, è proprio quello che potremmo definire “lo schema di Christie” (facendo il verso allo “schema di Propp”, quello schema applicabile alle favole russe e, più in generale, a tutte le favole, fiabe e storie di stampo occidentale). A Murder at the End of the World è creato e diretto da Brit Marling e Zal Batmanglij. Potete guardare il trailer ufficiale della serie televisiva A Murder at the End of the World nel video che trovate in fondo a questo articolo.

Il cast di A Murder at the End of the World



La serie TV A Murder at the End of the World vanta un cast a dir poco stellare. A guidarlo c’è Emma Corrin, l’attrice diventata famosissima grazie alla sua partecipazione alla serie The Crown e che qui si cala nei panni di Darby Hart, l’investigatrice protagonista.



Corrin è una giovane attrice britannica, nata a Royal Tunbridge Wells nel 1995. È principalmente nota per il suo ruolo di Lady Diana Spencer nella quarta stagione di The Crown (per cui ha vinto un Golden Globe, un Critics' Choice Television Award e uno Screen Actors Guild Award). Corrin è apparsa anche in Pennyworth, My Policeman, Il concorso e L'amante di Lady Chatterley.

Brit Marling interpreta Lee. Marling ha incominciato la sua carriera a Cuba, partecipando come co-sceneggiatrice e co-regista alla produzione del documentario Boxers and Ballerinas. Ha recitato anche in Sound of My Voice, Another Earth, La frode, La regola del silenzio - The Company You Keep, I Origins, Community, Babylon e The OA.

Clive Owen (Hemingway & Gellhorn, Closer, The Knick, Gemini Man, Elizabeth: The Golden Age, Inside Man, Sin City, The Bourne Identit, American Crime Story) recita nel ruolo di Andy.

Harris Dickinson (Maleficent - Signora del male, The King's Man - Le origini, Omicidio nel West End, The Iron Claw, Trust) interpreta Bill Farrah. Alice Braga (The Suicide Squad - Missione suicida, The New Mutants, Il duello - By Way of Helena, Io sono leggenda, We Are Who We Are, Regina del Sud) è invece Sian, mentre Jermaine Fowler (Il principe cerca figlio, Judas and the Black Messiah, All That, Crashing) interpreta Martin, e Joan Chen (Marco Polo, I segreti di Twin Peaks, Ava) impersona Lu Mei.

Raúl Esparza (Candy - Morte in Texas, Dopesick - Dichiarazione di dipendenza, Hannibal) è David; Edoardo Ballerini (I Soprano, Boardwalk Empire - L'impero del crimine, Quarry - Pagato per uccidere, Experimenter) è Ray; Pegah Ferydoni (Maga Martina 2 - Viaggio in India, Squadra Speciale Colonia) interpreta Ziba.

C’è poi Ryan J. Haddad (Foul Party, The Politician) che recita nella parte di Oliver; Javed Khan (Lapwing, Pour vivre heureux, 7 Welcome to London) in quella di Rohan; Daniel Olson (Our Flag Means Death, Spider-Man: Far from Home) in quella di Tomas.

Britian Seibert (The Knick) impersona il personaggio di Eva; Christopher Gurr (The Good Fight, The Gilded Age, The Blacklist) quello di Marius.

Completano il cast Louis Cancelmi (Boardwalk Empire, Blue Bloods, The Irishman); Kellan Tetlow (This Is Us, The Saint of the Impossible) e Neal Huff (The Sinner, Mare of Easttown, Falling Water).